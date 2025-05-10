Hindistan ve Pakistan Arasında Artan Gerilim: Hava Saldırıları ve Hasar Raporları

Hint ordusu, Pakistan'ın hava saldırılarında Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir'deki Udhampur, Pencap eyaletindeki Pathankot, Adampur ve Gujarat eyaletindeki Bhuj üslerinde personel ve ekipmanın hasar aldığını doğruladı.

Hint televizyonu NDTV'nin haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, Kara Kuvvetlerinden Albay Sofiya Qureshi ve Hava Kuvvetlerinden Komutan Vyomika Singh, düzenledikleri basın toplantısında bölgedeki son gelişmelere ilişkin detayları aktardı.

Komutan Singh, Pakistan ordusunun da benzer yaklaşım sergilemesi koşuluyla "gerilimi tırmandırmaktan kaçınma konusunda kararlı oldukları"nı dile getirdi.

Singh, Pakistan'ın "dron saldırılarına karşılık olarak", Pencap eyaletindeki Rafiqui, Murid, Chaklala, Rahim Yar Khan, Pasrur, Sialkot ve Chunia ile Sind eyaletindeki Sukkur kentlerindeki askeri üslere hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Pakistan'ın hava saldırılarında Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir'deki Udhampur, Pencap eyaletindeki Pathankot, Adampur ve Gujarat eyaletindeki Bhuj üslerinde ekipman ve personelin hafif hasar aldığını kaydeden Singh, Hindistan'a ait S-400 savunma sistemi füzelerinin vurulduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

??Pakistan birliklerinin ileri bölgelere doğru hareket ettiği iddiası

Singh, Pakistan birliklerinin ileri bölgelere doğru hareket ettiğini öne sürerek, "Bu da gerilimi daha da tırmandırma niyetinde olduklarını gösteriyor." iddiasında bulundu.

Hindistan Silahlı Kuvvetlerinin yüksek operasyonel hazırlık durumunda olduğunu kaydeden Singh, Hindistan Silahlı Kuvvetlerinin "gerilimi tırmandırmama" taahhüdünü, Pakistan tarafının da "aynı tavrı sergilemesi koşuluyla" yinelediğini savundu.

Hint yetkililer, "ağır hasar" iddialarını kabul etmedi

Pakistan'ın gece düzenlediği saldırılarda "Hindistan'daki 26 noktanın insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef alındığını" belirten Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Misri, saldırılarda Hindistan'ın askeri altyapısına büyük zarar verildiği yönündeki iddiaları reddetti.

Albay Qureshi de saldırılarda askeri teçhizatın hasar gördüğünü ve personelden bazılarının yaralandığını doğrularken Pakistan'ın saldırılarının çoğunun etkisiz hale getirildiğini savundu.

Baramulla, Srinagar, Avantipora, Jammu, Pathankot, Bhuj ve Jaisalmer bölgelerinde Pakistan ordusuna ait İHA'ların görüldüğünü belirten Qureshi, "Pakistan ordusu (Hint tarafındaki), Pencap'taki hava üssünü hedef almak üzere saat 01.40'ta yüksek hızlı füzeler kullandı." diye konuştu.