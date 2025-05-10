Çanakkale'de yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza: 8 ölü

Yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada can pazarı
Pakistan'dan Hindistan'a şartlı çağrı: Onlar durursa biz de dururuz

Pakistan'dan savaş halinde olduğu Hindistan'a sürpriz çağrı
Özgür Özel: Terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz, silahların bırakılmasını bekliyoruz

Türkiye'nin kilitlendiği meselede hükümetle hemfikir: Destekliyoruz
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar

Valinin oğlunun TikTok paylaşımlarına bakar mısınız

Hindistan ve Pakistan Arasında Artan Gerilim: Hava Saldırıları ve Hasar Raporları

Hindistan ve Pakistan Arasında Artan Gerilim: Hava Saldırıları ve Hasar Raporları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan ordusu, Pakistan'ın hava saldırılarında Cammu Keşmir'deki askeri üslerinde hasar yaşandığını doğruladı. İki taraf arasındaki gerilim tırmanırken, Hindistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri iddiaları reddediyor.

Hint ordusu, Pakistan'ın hava saldırılarında Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir'deki Udhampur, Pencap eyaletindeki Pathankot, Adampur ve Gujarat eyaletindeki Bhuj üslerinde personel ve ekipmanın hasar aldığını doğruladı.

Hint televizyonu NDTV'nin haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, Kara Kuvvetlerinden Albay Sofiya Qureshi ve Hava Kuvvetlerinden Komutan Vyomika Singh, düzenledikleri basın toplantısında bölgedeki son gelişmelere ilişkin detayları aktardı.

Komutan Singh, Pakistan ordusunun da benzer yaklaşım sergilemesi koşuluyla "gerilimi tırmandırmaktan kaçınma konusunda kararlı oldukları"nı dile getirdi.

Singh, Pakistan'ın "dron saldırılarına karşılık olarak", Pencap eyaletindeki Rafiqui, Murid, Chaklala, Rahim Yar Khan, Pasrur, Sialkot ve Chunia ile Sind eyaletindeki Sukkur kentlerindeki askeri üslere hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Pakistan'ın hava saldırılarında Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir'deki Udhampur, Pencap eyaletindeki Pathankot, Adampur ve Gujarat eyaletindeki Bhuj üslerinde ekipman ve personelin hafif hasar aldığını kaydeden Singh, Hindistan'a ait S-400 savunma sistemi füzelerinin vurulduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

??Pakistan birliklerinin ileri bölgelere doğru hareket ettiği iddiası

Singh, Pakistan birliklerinin ileri bölgelere doğru hareket ettiğini öne sürerek, "Bu da gerilimi daha da tırmandırma niyetinde olduklarını gösteriyor." iddiasında bulundu.

Hindistan Silahlı Kuvvetlerinin yüksek operasyonel hazırlık durumunda olduğunu kaydeden Singh, Hindistan Silahlı Kuvvetlerinin "gerilimi tırmandırmama" taahhüdünü, Pakistan tarafının da "aynı tavrı sergilemesi koşuluyla" yinelediğini savundu.

Hint yetkililer, "ağır hasar" iddialarını kabul etmedi

Pakistan'ın gece düzenlediği saldırılarda "Hindistan'daki 26 noktanın insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef alındığını" belirten Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Misri, saldırılarda Hindistan'ın askeri altyapısına büyük zarar verildiği yönündeki iddiaları reddetti.

Albay Qureshi de saldırılarda askeri teçhizatın hasar gördüğünü ve personelden bazılarının yaralandığını doğrularken Pakistan'ın saldırılarının çoğunun etkisiz hale getirildiğini savundu.

Baramulla, Srinagar, Avantipora, Jammu, Pathankot, Bhuj ve Jaisalmer bölgelerinde Pakistan ordusuna ait İHA'ların görüldüğünü belirten Qureshi, "Pakistan ordusu (Hint tarafındaki), Pencap'taki hava üssünü hedef almak üzere saat 01.40'ta yüksek hızlı füzeler kullandı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

Görüntülerin ele verdiği kadın öğretmen cezaevine gönderildi
Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol

Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
Çalık Holding'den açıklama var: Dövülerek öldürülen eski çalışanı suçladılar

Çalık Holding, dövülerek öldürülen eski çalışanı suçladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.