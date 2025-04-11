Hindistan ve Nepal'de Şiddetli Yağışlar 100'den Fazla Can Aldı

Hindistan ve Nepal'de son iki günde şiddetli yağışlar sonucu 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Bölge basınındaki haberlere göre, Güney Asya ülkeleri Hindistan ve Nepal'de son iki günde mevsim normallerinin dışında şiddetli yağmur etkili oluyor.

Yağışlar nedeniyle Hindistan'ın Bihar eyaletinde 82 kişi hayatını kaybederken, ülkenin en kalabalık eyaleti Uttar Pradeş'te ise yıldırım ve fırtına sebebiyle 18 kişi yaşamını yitirdi.

Nepal'de de yıldırım düşmesi ve şiddetli yağışlar sonrası 8 kişi öldü.

Hint basınındaki hava durumu tahminlerine göre, bölgede ilerleyen günlerde daha fazla yağış bekleniyor.