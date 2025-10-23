Hindistan ve Japonya'dan Ortak Deniz Tatbikatı

Hindistan ve Japonya'nın, denizaltı karşıtı savaşa odaklanan ortak deniz tatbikatı düzenlediği bildirildi.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan donanma gemisi "Sahyadri"nin, Japon gemileriyle 16-18 Ekim'de Japonya-Hindistan Deniz Tatbikatı'na (JAIMEX-25) katıldığı belirtildi.

Tatbikatın, denizaltı karşıtı savaş ve füze savunma konularını içerdiği bildirilen açıklamada, JAIMEX-25'in iki ülke arasında güçlü ve gelişmekte olan donanmalar arası etkileşimi vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, Hindistan ve Japonya arasındaki stratejik ortaklığın "çok sağlam" olduğu vurgulanarak, bu ortaklığın, Hint-Pasifik deniz alanında barış ve istikrarın sağlanması için önemli olduğu ifade edildi.