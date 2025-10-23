Haberler

Hindistan ve Japonya'dan Ortak Deniz Tatbikatı

Hindistan ve Japonya, denizaltı karşıtı savaşa odaklanan JAIMEX-25 adlı ortak deniz tatbikatını gerçekleştirdi. Tatbikata Hindistan'ın 'Sahyadri' gemisi ve Japon gemileri katıldı. Ortaklık, Hint-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması açısından önemli görülüyor.

Hindistan ve Japonya'nın, denizaltı karşıtı savaşa odaklanan ortak deniz tatbikatı düzenlediği bildirildi.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan donanma gemisi "Sahyadri"nin, Japon gemileriyle 16-18 Ekim'de Japonya-Hindistan Deniz Tatbikatı'na (JAIMEX-25) katıldığı belirtildi.

Tatbikatın, denizaltı karşıtı savaş ve füze savunma konularını içerdiği bildirilen açıklamada, JAIMEX-25'in iki ülke arasında güçlü ve gelişmekte olan donanmalar arası etkileşimi vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, Hindistan ve Japonya arasındaki stratejik ortaklığın "çok sağlam" olduğu vurgulanarak, bu ortaklığın, Hint-Pasifik deniz alanında barış ve istikrarın sağlanması için önemli olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
