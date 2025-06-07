Hindistan ve İngiltere, İşbirliğini Güçlendirme Kararlılığını Vurguladı

Hindistan ve İngiltere, İşbirliğini Güçlendirme Kararlılığını Vurguladı
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile yaptığı görüşmede, ticaret, savunma ve teknoloji alanlarında işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. İki lider, terörizmle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine de değindi.

Hindistan ve İngiltere, ticaret, savunma ve teknoloji alanlarında işbirliğini artırmak amacıyla ikili ilişkileri geliştirme kararlılıklarını yineledi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesine resmi ziyarette bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'i kabul etti.

Başbakan Modi görüşmede, terörizm ve onu destekleyen unsurlarla mücadelede uluslararası camianın kararlı adımlar atması gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Lammy de Modi ile yaptığı görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ortaklığımızı daha da derinleştirmek, iki ülke halkları arasındaki özel bağı kutlamak ve büyüme ile güvenliği sağlamak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Lammy, ülkesinin ticaret ve yatırım, savunma ve güvenlik, teknoloji, inovasyon ve temiz enerji gibi temel sektörlerde Hindistan ile işbirliğini güçlendirme yönündeki güçlü iradesini ifade etti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile de bir araya gelen Lammy, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde düzenlenen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı güçlü şekilde kınayarak, Hindistan'ın sınır ötesi terörizmle mücadelesine destek verdiğini söyledi.

Jaishankar da X hesabından yaptığı açıklamada, "Hindistan-İngiltere Kapsamlı Stratejik Ortaklığı" kapsamında iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli mesafeler katettiğini belirtti.

Jaishankar, "İşbirliğimiz büyüdükçe yeni fırsatlar da ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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