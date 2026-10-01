Haberler

Hindistan, Rus ordusuna katılmama uyarısı yaptı, 2022'den bu yana 227 kişi katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını Rus ordusuna katılmamaları konusunda uyardı ve bunun tehlikeli bir yol olduğunu bildirdi. 2022'den bu yana 227 Hindistan vatandaşının Rus ordusuna katıldığı, 139'unun terhis edildiği, 51'inin çatışmalarda öldüğü belirtildi.

YENİ Hindistan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Rus ordusuna katılmama uyarısında bulunarak bunun, "tehlikeli bir yol" olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığından Hint vatandaşlarının Rusya'nın silahlı kuvvetlerine alınmasına dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, bazı kişilerin Hindistan makamlarına başvurarak gönüllü olarak Hindistan vatandaşlığından çıkmak, Rus pasaportu almak ve ardından Rus ordusuna katılmak istediği belirtildi.

Çok sayıda vakada kişilerin maddi getirisi olacağı düşüncesiyle Rus ordusuna katılmak için gönüllü olduğu, bir süre sonra ise Hindistan hükümetine başvurarak "serbest bırakılmaya" çalıştığı vurgulanan açıklamada, "Bunun tehlikeli bir yol olduğu yinelenmekte ve hükümet tarafından şiddetle tavsiye edilmemektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Kişilerin bu tür eylemlerin ciddiyetini göz önünde bulundurması ve kendilerini maruz bıraktıkları ölümcül tehlikeleri anlaması tavsiye edilir." uyarısında bulunularak Hindistan hükümetinin, Rus ordusundaki tüm Hindistan vatandaşlarının güvenliği, refahı ve erken terhisi için Rus tarafıyla sürekli temas halinde olduğu aktarıldı.

2022'den bu yana 227 Hindistan vatandaşının Rus ordusuna katıldığı; bunların 139'unun terhis edildiği, 51'inin ise çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA
Usta ellerin becerisi, geleceğin tasarımıyla buluştu

Usta ellerin becerisi geleceğin tasarımıyla buluştu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara Yenimahalle'de ruhsatsız tesiste 49 bin 314 bebek ürünü ele geçirildi

Yakalanmasa, bebeklerin sağlığıyla oynayacaklardı
Şanlıurfa Akçakale'de motosiklet traktör mibzerine çarptı, 2 çocuk hayatını kaybetti

Korkunç kaza, küçücük çocukları hayattan kopardı
Mansur Yavaş, CHP'den istifasının perde arkasını anlattı: Kılıçdaroğlu aradı, metni rafa kaldırdım

Kılıçdaroğlu aradı, metni rafa kaldırdı! Bardağı taşıran o isim
Ankara'da drenaj çalışmasında facia! Mahalle muhtarı göçükte can verdi

Bir anda göçük oldu! Mahalle muhtarı toprak altında kaldı
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor

Ne yaptın Barış Alper! Dünyaya madara olduk
Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı

Fon vurgununda kazandığı para ağızları açık bıraktı

Fransa’da öğrenci protestoları sürüyor: 5 bin gözaltı, yüzlerce okulda eğitime ara

Ülke yangın yerine döndü: 5 bin kişi gözaltında, yüzlerce okul kapandı