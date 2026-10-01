Hindistan, Rus ordusuna katılmama uyarısı yaptı, 2022'den bu yana 227 kişi katıldı

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YENİ Hindistan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Rus ordusuna katılmama uyarısında bulunarak bunun, "tehlikeli bir yol" olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığından Hint vatandaşlarının Rusya'nın silahlı kuvvetlerine alınmasına dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, bazı kişilerin Hindistan makamlarına başvurarak gönüllü olarak Hindistan vatandaşlığından çıkmak, Rus pasaportu almak ve ardından Rus ordusuna katılmak istediği belirtildi.

Çok sayıda vakada kişilerin maddi getirisi olacağı düşüncesiyle Rus ordusuna katılmak için gönüllü olduğu, bir süre sonra ise Hindistan hükümetine başvurarak "serbest bırakılmaya" çalıştığı vurgulanan açıklamada, "Bunun tehlikeli bir yol olduğu yinelenmekte ve hükümet tarafından şiddetle tavsiye edilmemektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Kişilerin bu tür eylemlerin ciddiyetini göz önünde bulundurması ve kendilerini maruz bıraktıkları ölümcül tehlikeleri anlaması tavsiye edilir." uyarısında bulunularak Hindistan hükümetinin, Rus ordusundaki tüm Hindistan vatandaşlarının güvenliği, refahı ve erken terhisi için Rus tarafıyla sürekli temas halinde olduğu aktarıldı.

2022'den bu yana 227 Hindistan vatandaşının Rus ordusuna katıldığı; bunların 139'unun terhis edildiği, 51'inin ise çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA