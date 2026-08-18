Hindistan-Pakistan gerginliği: 200 gözaltı

Hindistan, Pakistan tarafından desteklendiğini öne sürdüğü "Shahzad Bhatti Ağı" adlı yapılanmayla bağlantılı 200'den fazla kişinin yakalandığını iddia ederken, İslamabad hükümeti söz konusu suçlamaları reddetti.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, "Shahzad Bhatti Ağı" olarak adlandırılan yapılanmaya yönelik 14 eyalette eş zamanlı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Shah, "Hükümet, Pakistan istihbarat servisi (ISI) tarafından desteklenen terör örgütü Shahzad Bhatti Ağı'nı çökertti ve örgütün 200'den fazla üyesini gözaltına alarak saldırı planlarını engelledi." ifadesini kullandı.

Operasyonlar kapsamında, mühimmat ve casusluk amacıyla kullanıldığı ileri sürülen güvenlik kameralarının ele geçirildiğini savunan Shah, mühimmatlardan bazılarının üzerinde Pakistan savunma sanayi kompleksi POF'a ait ibareler bulunduğunu iddia etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi ise konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu iddiaları reddetti.

Hindistan'ın operasyonları ve yapılan gözaltıları Pakistan ile ilişkilendirmesinin "kötü niyetli bir kampanyanın parçası" olduğunu belirten Andrabi, Hindistan hükümetini, "Pakistan karşıtı propaganda" yürütmekle suçladı.

Kaynak: AA