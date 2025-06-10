Hindistan, Pakistan'a saldırı tehdidi: Provoke edilirsek saldırırız

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, "terör saldırılarıyla provoke edilmeleri" halinde Pakistan'a saldırı düzenlemeye hazır olduklarını belirtti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, siyasi haber sitesi Politico'ya verdiği demeçte, geçen ay ülkesi ile Pakistan arasında çıkan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

PAKİSTAN'A SALDIRI TEHDİDİ

Çatışmaların çıkmasına neden olan şartların değişmediğini ifade eden Jaishankar, Pakistan'ı "binlerce terörist eğitmekle" ve onları Hindistan'ın üzerine "salmakla" suçladı.

Jaishankar, Hindistan'ın, "terör saldırılarıyla provoke edilmesi" halinde Pakistan'daki "terör örgütlerine ve liderlerine" saldırı düzenlemeye hazır olduğunu söyledi. Saldırı düzenleyecekleri hedeflerin nerede olduğunu gözetmeyeceklerini belirten Jaishankar, "Pakistan'ın içlerindelerse o zaman Pakistan'ın içlerine gireriz." ifadesini kullandı.

Jaishankar, ayrıca geçen ay iki ülke arasında süren çatışmalar sırasında Hindistan'a ait bazı uçaklarının imha edildiğini inkar etmedi.

NE OLMUŞTU?

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğe göre "Sindoor" kelimesi, "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor. İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.