Hindistan'ın Savunma İhracatı 2022-2023 Mali Yılında Rekor Kırdı

YENİ DELHİ, 2 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın savunma ihracatı 2022-2023 mali yılında (Nisan 2022-Mart 2023) yaklaşık 160 milyar Hint rupisi (1,94 milyar ABD doları) ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

YENİ DELHİ, 2 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın savunma ihracatı 2022-2023 mali yılında (Nisan 2022-Mart 2023) yaklaşık 160 milyar Hint rupisi (1,94 milyar ABD doları) ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Savunma Bakanlığı tarafından Cumartesi günü açıklanan verilere göre, bu rakam bir önceki mali yıla göre yaklaşık 30 milyar Hint rupisi (365 milyon ABD doları) ve 2016-2017 yılından bu yana 10 kattan fazla bir artışa işaret ediyor.

Bakanlık, "Hindistan şu anda 85'ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. Hindistan sanayisi, şu anda savunma ürünleri ihraç eden 100 firmayla tasarım ve geliştirme kabiliyetini dünyaya gösterdi" dedi.

Hindistan hükümeti savunma ürünleri ihracatını artırmak için son beş-altı yılda bir dizi politika girişiminde bulundu, ihracat prosedürlerini kolaylaştırmak ve gecikmeleri azaltmak için uçtan uca çevrimiçi ihracat yetkilendirmesiyle sektörü iş yapmaya daha elverişli hale getirmek gibi reformlar gerçekleştirdi.