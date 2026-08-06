Assam'da Seller: Can Kaybı 95'e Yükseldi

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e çıktı.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Assam Eyaleti Afet Yönetim Kurumundan (ASDMA) eyalet genelindeki sellere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 95'e yükseldiği, 200 binden fazla kişinin afetten etkilendiği bildirildi.

Şiddetli yağışlar ve sellerin, eyaletin altyapısına da büyük zarar verdiği kaydedilen açıklamada, Biswanath ve Darrang bölgelerinde toplam 7 bendin çöktüğü, Charaideo ve Udalguri bölgelerinde ise köprülerde ağır hasar meydana geldiği ifade edildi.

Tarım alanları sular altında

Eyalet genelinde 16 bin 951 hektarlık tarım arazisi de sular altında kaldı.

Hayvancılık sektörünün de ağır darbe aldığı felakette, 35 binden fazla hayvan etkilendi, çoğunluğu Sivasagar'da olmak üzere yaklaşık 8 bin 500 hayvan akıntıya kapılarak telef oldu.

Assam eyalet hükümetinin bölgedeki yardım çalışmaları kapsamında 12 binden fazla afetzede geçici barınma merkezlerine yerleştirilirken 59 dağıtım merkezi aracılığıyla 32 binden fazla kişiye temel gıda ve hayvan yemi tedariki sağlandı.

Meteoroloji yetkilileri nehir havzalarında yeni yağışların beklendiğini bildirirken durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

Kaynak: AA