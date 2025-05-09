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Hindistan'ın Keşmir'e Saldırısı: 5 Ölü, 29 Yaralı

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Hindistan, Pakistan kontrolündeki Keşmir bölgesine ateş açarak 5 sivilin ölümüne ve 29 sivilin yaralanmasına neden oldu. Pakistan ise Hindistan'a ait 6 insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

- Hindistan, Keşmir'de Pakistan topraklarına ateş açtı: 5 ölü, 29 yaralı

Pakistan, Hindistan'a ait 6 İHA'yı daha düşürdü

Hindistan, Pakistan'a füze saldırısının videosunu paylaştı

AZAD KEŞMİR - Hindistan'ın Pakistan'ın kontrolündeki Keşmir bölgesine ateş açması sonucu 5 Pakistanlı sivil hayatını kaybetti, 29 sivil yaralandı. Pakistan ordusu Hindistan'a ait 6 insansız hava aracının daha düşürüldüğünü belirtirken, Hindistan ise Pakistan'a füze saldırısının videosunu paylaştı.

Hindistan-Pakistan sınırındaki tartışmalı Keşmir bölgesinde çatışmalar sürüyor. Pakistanlı yetkililer, Keşmir'i bölen Kontrol Hattı yakınlarındaki bölgelerde Hindistan'ın yoğun topçu atışları sonucu 5 Pakistanlı sivilin hayatını kaybettiğini, 29 sivilin de yaralandığını belirtti. Sınır bölgesindeki kasabalarda çatışma seslerinin sabah saatlerine kadar sürdüğü öğrenildi. Güvenlik kaynaklarına göre Pakistan, Keşmir'deki tartışmalı sınır boyunca Hindistan ordusuna ait kontrol noktalarını imha etti.

Hint ordusu Pakistan'a füze saldırısının videosunu paylaştı

Hindistan ordusu, Pakistan topraklarına gerçekleştirilen bir füze saldırısının videosunu yayınladı. Hint ordusu, Pakistan'ı gece boyu saldırı düzenlemekle suçladı. Pakistan'ın Cemmu, Pathankot ve Udhampur'daki askeri üslerii İHA ve füzelerle hedef aldığı belirtildi. Ancak Pakistanlı yetkililer, ordunun şu ana kadar Hindistan'ın saldırılarına karşı yalnızca savunma amaçlı askeri önlemler aldığını açıkladı.

Hindistan'a ait 6 İHA daha düşürüldü

Güvenlik ve askeri kaynaklara göre Pakistan ordusu, Pencap eyaletinin farklı noktalarında Hindistan'a ait İsrail yapımı 6 İHA daha düşürdü ve düşürülen İHA sayısı 35'e yükseldi. İHA'lardan 4'ü Okara'da düşürülürken, diğerleri Pakpattan ve Vehari'de etkisiz hale getirildi. İHA'ların Pakistan topraklarına girdiği ve imha edilmeden önce izlendiği belirtildi. İHA'ların enkazının yoğun nüfuslu köylerin yakınındaki tarım arazilerine düştüğü, can kaybı olmadığı aktarıldı.

Pakistan ordusundan dün yapılan açıklamada, Hindistan'a ait 29 İHA'nın etkisiz kale getirildiği belirtilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR - Güncel
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