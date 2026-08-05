Kerala Selleri: Can Kaybı 26'ya Yükseldi
Hindistan'ın güneybatısındaki Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıktı.
Hindistan'ın güneybatısındaki Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıktı.
The Indian Express gazetesinin haberine göre, günlerdir etkisini sürdüren şiddetli yağışlar nedeniyle eyaletin birçok bölgesinde sel meydana geldi.
Sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya yükselirken, kaybolan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Şiddetli yağış ve sellerden etkilenen 18 binden fazla kişi, eyalet genelinde kurulan 400'den fazla geçici barınma merkezine yerleştirildi.
Kerala Eyalet Başbakanı V. D. Satheesan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle 27 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.
Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) ise 5-11 Ağustos'ta ülkenin farklı bölgelerinde şiddetli yağışların etkisini sürdüreceği uyarısında bulundu.