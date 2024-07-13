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Hindistan'da yıldırım isabet eden 63 kişi hayatını kaybetti

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Hindistan'ın Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde yıldırım düşmeleri sonucu son 2 günde 63 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca Bihar eyaletinde 40 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde yıldırım düşmesi sonucu 63 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Uttar Pradeş'in 10 bölgesinde ve Bihar'ın çeşitli bölgelerinde çarşamba ve perşembe günleri çok sayıda yıldırım düştü.

Hindistan'da yıldırım isabet eden 63 kişi hayatını kaybetti

2 GÜNDE 63 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yıldırım düşmesi sonucu Uttar Pradeş'te en az 43, Bihar'da ise 20 kişi öldü. Sağlık yetkilileri, ayrıca, Bihar eyaletinde 40 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

240 BİN YILDIRIM DÜŞME VAKASI YAŞANDI

Meteoroloji uzmanları, bu tür çok sayıda güçlü yıldırım olaylarının muson aylarında olağan dışı olduğunu vurgularken, IMD, çarşamba ve perşembe günü sadece Hindistan'da değil, Bengal Körfezi ve Arap Denizi de dahil olmak üzere yakın bölgelerde 240 bin yıldırım düşmesi vakası olduğunu duyurdu. IMD, gelecek beş gün boyunca Hindistan'ın güneybatı ve kuzeydoğusunda şiddetli yağışlar beklendiği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

Alp null:

yıldırım gösteriyor ki gerçek güç kimde olduğunu onlarda Allahı zikrediyor Elhamdülillahi rabbil alemin

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