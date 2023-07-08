Hindistan'da yerel seçimlerde çıkan kavgalarda 11 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde düzenlenen yerel seçimlerde sandık başlarında çıkan kavgalarda en az 11 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı. Batı Bengal eyaletinde bugün yapılan belediye seçimlerinde Trinamool Kongre Partisi, Bharatiya Janata Partisi, Hindistan Komünist Partisi, Kongre Partisi ve yerel Müslüman partiden birer kişi hayatını kaybetti.