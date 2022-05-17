Hindistan'da Vesak Günü Kutlamaları - Haberler

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Hindistan'da Vesak Günü Kutlamaları

Xinhua - Güncel
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Hindistan'da Vesak Günü Kutlamaları

AGARTALA, 17 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'da Budistler, Buda'nın doğumunu, aydınlanmasını ve ölümünü simgeleyen, dünya genelindeki milyonlarca Budist için en kutsal günlerden biri olan Vesak'ı kutladı.

AGARTALA, 17 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'da Budistler, Buda'nın doğumunu, aydınlanmasını ve ölümünü simgeleyen, dünya genelindeki milyonlarca Budist için en kutsal günlerden biri olan Vesak'ı kutladı.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tipura eyaletinin başkenti Agartala'daki Benuban Vihar manastırında bir Buda heykelinin üzerine su döken bir Budist, 16 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tipura eyaletinin başkenti Agartala'daki Benuban Vihar manastırında bir Buda heykelinin üzerine su döken Budistler, 16 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tipura eyaletinin başkenti Agartala'daki Benuban Vihar manastırında bir Buda heykelinin üzerine su döken bir Budist, 16 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da, Vesak Günü öncesinde Tipura eyaletinin başkenti Agartala'daki bir manastırda bulunan Buda heykelini temizleyen bir Budist, 15 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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