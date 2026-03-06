Hindistan'da Su-30 Savaş Uçağı Düştü: 2 Pilot Hayatını Kaybetti
Hindistan'da, Sukhoi Su-30 MKI tipi savaş uçağı Assam eyaletinde eğitim görevi sırasında düştü. Olayda iki pilot yaşamını yitirdi.
YENİ DELHİ, 6 Mart (Xinhua) -- Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Sukhoi Su-30 MKI tipi savaş uçağının ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.
Hava Kuvvetleri'nden cuma günü yapılan açıklamaya göre, iki kişilik savaş uçağı eğitim görevi sırasında Assam eyaletindeki Karbi Anglong bölgesinde düştü.
Uçağın perşembe akşamı Assam'daki Jorhat Hava Üssü'nden havalandığı belirtildi.
Kaynak: Xinhua