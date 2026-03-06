Haberler

Hindistan'da Su-30 Savaş Uçağı Düştü: 2 Pilot Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'da, Sukhoi Su-30 MKI tipi savaş uçağı Assam eyaletinde eğitim görevi sırasında düştü. Olayda iki pilot yaşamını yitirdi.

YENİ DELHİ, 6 Mart (Xinhua) -- Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Sukhoi Su-30 MKI tipi savaş uçağının ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.

Hava Kuvvetleri'nden cuma günü yapılan açıklamaya göre, iki kişilik savaş uçağı eğitim görevi sırasında Assam eyaletindeki Karbi Anglong bölgesinde düştü.

Uçağın perşembe akşamı Assam'daki Jorhat Hava Üssü'nden havalandığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua
Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu

Başkent saldırı altında, art arda büyük patlamalar meydana geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

Ağlayarak yapma demesine bile aldırmadılar! Dehşete düşüren görüntüler
Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı

Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine 'Minab okulu kız öğrencilerinin anısına' yazıldı

Bu füze İsrail'e fırlatıldı! Üzerinde yazanlar ise her şeyi anlatıyor
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı

İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

Ağlayarak yapma demesine bile aldırmadılar! Dehşete düşüren görüntüler
Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı

Adana uçağında büyük panik! Yolcular adeta kabusu yaşadı
Savaşın faturası kabarıyor! ABD jeti düştü, pilot kayıp

Savaşın faturası kabarıyor! ABD jeti düştü, pilot kayıp