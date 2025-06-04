Hindistan'da şiddetli yağışlar 44 can aldı

Hindistan'da şiddetli yağışlar 44 can aldı
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Hindistan'da şiddetli yağışlar 44 can aldı
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Hindistan'ın kuzeydoğusundaki eyaletlerde muson mevsimiyle başlayan şiddetli yağışlar, toprak kaymaları ve ani sellerle beraber 44 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 1500'den fazla köy etkilendi ve 14 bin 739 hektar tarım arazisi zarar gördü.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki eyaletlerde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e çıktığı bildirildi. Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, ülkede muson mevsimiyle başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan toprak kaymaları ve ani seller yaşamı olumsuz etkiliyor. Ülkenin kuzeydoğusundaki Assam, Arunaçal Pradeş, Megalaya, Manipur, Tripura, Nagaland ve Mizoram eyaletlerinde şiddetli yağışların neden olduğu afetlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 44'e yükseldi.

MUSON YAĞMURLARI HER YIL BU AYLARDA CAN ALIYOR

Yetkililer, şiddetli yağışların 1500'den fazla köyü etkisi altına aldığını ve 14 bin 739 hektardan fazla tarım arazisinin zarar gördüğünü ifade etti. Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), gelecek günlerde bölgede sağanağın devam edeceği uyarısında bulunmuştu. Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, ülkede can kayıplarına ve maddi zarara neden oluyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDemir Acer:

bana ne bir bucuk milyar nususu var

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