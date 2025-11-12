Hindistan'da Patlama: Terör Olayı İlan Edildi

Hindistan hükümeti, başkent Yeni Delhi'de 10 Kasım'da bir araçta meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği patlamayı "ulus karşıtı güçler tarafından gerçekleştirilen terör olayı" olarak nitelendirdi.

Bakanlar Kurulundan Yeni Delhi'de bir araçta meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, bunun, "ulus karşıtı güçler tarafından gerçekleştirilen terör olayı olduğu" ifade edildi.

Polis, patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pulwama bölgesine düzenlenen gece baskınında en az 5 şüphelinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını bildirmişti.

Hint yetkililer, patlamanın "terörle mücadele yasası" kapsamında değerlendirildiğini ve adli tıp yetkililerinin patlamanın nedenini belirlemeye çalıştığını açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Yeni Delhi'nin en merkezi ve kalabalık noktalarından Red Fort (Kızıl Kale) bölgesinde 10 Kasım'da akşam saatlerinde kırmızı ışıkta duran bir araçta meydana gelen patlamanın etkisiyle çevredekiler ve diğer araçlar hasar görmüştü.

Olayda 8 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Patlama nedeniyle Yeni Delhi, Mumbai ve Uttar Pradeş'te güvenlik alarmı verilmişti.