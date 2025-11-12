Haberler

Hindistan'da Patlama: Terör Olayı İlan Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan hükümeti, 10 Kasım'da Yeni Delhi'de meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği patlamayı ulus karşıtı güçlerce gerçekleştirilen terör olayı olarak nitelendirdi. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hindistan hükümeti, başkent Yeni Delhi'de 10 Kasım'da bir araçta meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği patlamayı "ulus karşıtı güçler tarafından gerçekleştirilen terör olayı" olarak nitelendirdi.

Bakanlar Kurulundan Yeni Delhi'de bir araçta meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, bunun, "ulus karşıtı güçler tarafından gerçekleştirilen terör olayı olduğu" ifade edildi.

Polis, patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pulwama bölgesine düzenlenen gece baskınında en az 5 şüphelinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını bildirmişti.

Hint yetkililer, patlamanın "terörle mücadele yasası" kapsamında değerlendirildiğini ve adli tıp yetkililerinin patlamanın nedenini belirlemeye çalıştığını açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Yeni Delhi'nin en merkezi ve kalabalık noktalarından Red Fort (Kızıl Kale) bölgesinde 10 Kasım'da akşam saatlerinde kırmızı ışıkta duran bir araçta meydana gelen patlamanın etkisiyle çevredekiler ve diğer araçlar hasar görmüştü.

Olayda 8 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Patlama nedeniyle Yeni Delhi, Mumbai ve Uttar Pradeş'te güvenlik alarmı verilmişti.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de

Düşen uçakta sis perdesini aralayabilir! Türkiye'ye getirildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte ilk rapor

20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte olaya ilişkin ilk rapor
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir kural daha! Burkayı zorunlu hale getirdiler

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir karar daha
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Barcelona'dan Osimhen bombası
20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte ilk rapor

20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte olaya ilişkin ilk rapor
Domenico Tedesco, şimdiden son 10 yıla damga vurdu

Yok artık Tedesco! Bunu Mourinho bile başaramamıştı
Lauriente'den Beşiktaş taraftarını sevinçten çılgına döndürecek haber

Yıldız isimden Beşiktaşlıları sevinçten çılgına döndürecek haber
Bir il bu olayı konuşuyor! Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 genç için karar

Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 gencin akıbeti belli oldu
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Leroy Sane Galatasaray'da tartışma yarattı

Galatasaray'da Leroy Sane tartışması: Et misin balık mı?
Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...

Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.