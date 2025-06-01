Hindistan'da Muson Yağmurları Nedeniyle 30 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'da Muson Yağmurları Nedeniyle 30 Kişi Hayatını Kaybetti
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Hindistan'ın kuzeydoğusundaki muson yağmurları ve toprak kaymaları sonucu son 2 günde 30 kişi yaşamını yitirdi. Hava koşullarından etkilenen 60 bin kişi arasında acil durum alarmı verildi.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki birçok eyalette etkili olan muson yağmurları nedeniyle son 2 günde 30 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, ülkede muson mevsimiyle başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan toprak kaymaları ve ani seller yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yetkililer, ülkenin kuzeydoğusundaki Assam, Arunaçal Pradeş, Meghalaya, Manipur ve Mizoram eyaletlerinde son 2 günde 30 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Assam'ın 12 bölgesinde en az 60 bin kişinin hava koşullarından olumsuz etkilendiğini belirten yetkililer, eyaletin bir kısmında "kırmızı" ve "turuncu" kategorilerinde alarm verildiğini ifade etti.

Ayrıca yetkililer, Assam ve Arunaçal Pradeş sınırı yakınlarında su seviyesinin yükseldiği bir nehirde mahsur kalan 14 kişinin helikopterle kurtarıldığını kaydetti.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), gelecek günlerde bölgede sağanağın devam edeceği uyarısında bulunmuştu.

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, ülkede can kayıplarına ve maddi zarara yol açıyor.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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