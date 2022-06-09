Hindistan'da Hz. Muhammed'e yönelik hakaret Pakistan'da protesto edildi - Haberler

Hindistan'da Hz. Muhammed'e yönelik hakaret Pakistan'da protesto edildi
AA - Muhammad Abid Zia - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestodan detaylar Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya gelen göstericiler, Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanan iktidardaki Halk Partisi'nin (BJP) gençlik kolları başkanını protesto etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Protestodan detaylar
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya gelen göstericiler, Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanan iktidardaki Halk Partisi'nin (BJP) gençlik kolları başkanını protesto etti.
AA / Muhammad Abid Zia - Güncel