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Hindistan'da cami ve medrese yıkımı nedeniyle çıkan çatışmalarda can kaybı 5'e yükseldi

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Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki Haldwani şehrinde bir medrese ve caminin yıkım kararı nedeniyle patlak veren şiddetli çatışmalarda can kaybı 5'e yükseldi. Öte yandan çatışmalarda şu ana kadar 150'den fazla polis yaralandı.

Hindistan'da bir medrese ve caminin yıkım kararı nedeniyle çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

CAN KAYBI 5'E YÜKSELDİ

Uttarakhand polis yetkilileri, "izinsiz" yapıldığının iddia edilmesi üzerine yıkım kararı çıkan bir cami ve medreseye ilişkin açıklamalarda bulundu. Yetkililer, 8 Şubat'ta başlayan ve 2 kişinin öldüğü, 150'den fazla kişinin ise yaralandığı olaylarda can kaybının 5'e çıktığını bildirdi. Ayrıca çatışmaların ardından duyurulan sokağa çıkma yasağının ise kaldırıldığı açıklandı.

Hindistan'da cami ve medrese yıkımı nedeniyle çıkan çatışmalarda can kaybı 5'e yükseldi

CAMİ VE MEDRESE YIKIMI KARARI ÇATIŞMALARA NEDEN OLDU

Mahkemenin, yerel otoritenin izni olmadan devlet arazisine inşa edildiği iddiasıyla bir cami ve medresenin yıkılmasına hükmeden kararının ardından şehirde tansiyon yükselmişti. Yıkım için giden yetkililer ve polis, karara tepki gösteren binlerce protestocuyla karşı karşıya gelmişti.

Hindistan'da cami ve medrese yıkımı nedeniyle çıkan çatışmalarda can kaybı 5'e yükseldi

150'DEN FAZLA POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Polisin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği olaylarda bir polis karakoluna molotofkokteyli ve taşlar atan protestocular, aynı zamanda bazı araçları ateşe vermişti. Çatışmalarda 2 kişi ölmüş, 150'den fazla polis yaralanmıştı. Çok sayıda kişi de hastaneye kaldırılmıştı.

Hindistan'da cami ve medrese yıkımı nedeniyle çıkan çatışmalarda can kaybı 5'e yükseldi

Eyalet Emniyet Genel Müdürü Abhinav Kumar, şehirdeki durumun endişe verici olduğunu ancak protestocuların dağıtılması sonucu olayların kontrol altına alındığını ifade etmişti. Ardından tüm şehirde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, internet hizmetleri durdurulmuş ve okullar kapatılmıştı.

Hindistan'da cami ve medrese yıkımı nedeniyle çıkan çatışmalarda can kaybı 5'e yükseldi

Kaynak: AA / Güncel

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