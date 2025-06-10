Hindistan'da Aşırı Kalabalık Trenden Düşen Yolcuların Ölümü

Hindistan'da Aşırı Kalabalık Trenden Düşen Yolcuların Ölümü
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Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde, hareket halindeki aşırı kalabalık bir trenden düşen 4 yolcu hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kaza, Mumbai yakınlarındaki Thane bölgesinde meydana geldi.

YENİ DELHİ, 10 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın batısında bulunan Maharaştra eyaletinde hareket halindeki aşırı kalabalık bir trenden düşen en az 4 yolcu hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Kaza pazartesi günü Maharaştra'nın başkenti Mumbai'nin yaklaşık 44 kilometre kuzeybatısındaki Thane bölgesinde bulunan Mumbra Demiryolu İstasyonu yakınlarında meydana geldi.

Demiryolu yetkililerinin verdiği bilgilere göre basamaklarda trene tutunarak seyahat eden yolcular, karşı yönden gelen başka bir trenin basamağında asılı olan yolcularla çarpıştı.

Üst düzey bir sağlık yetkili, "İki trenin birbirinin yakınından geçmesi nedeniyle trene asılarak seyahat eden yolcular düştü. Yaralanan 13 kişiden 4'ü hayatını kaybetti. Ağır yaralanalar için ileri tedavi yöntemleri uyguluyoruz. An itibarıyla 7 yaralının tedavisi ve sorgusu Chhatrapati Shivaji Maharaj Hastanesi'nde devam ediyor" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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