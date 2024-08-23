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Hindistan Başbakanı Modi Ukrayna'ya tarihi ziyaret gerçekleştirdi

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Kiev'e gitti. Modi, Rusya ile müzakere çağrısında bulunarak, 'Çözüme giden yol, diyalog ve diplomasiden geçer' dedi.

- Hindistan Başbakanı Modi'den Ukrayna'ya tarihi ziyaret

Modi:

"Çözüme giden yol, diyalog ve diplomasiden geçer"

KİEV - Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ilk kez ziyaret gerçekleştirdiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü. Modi, Rusya ile müzakere çağrısında bulunarak, "Çözüme giden yol, diyalog ve diplomasiden geçer" dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine ilk kez ülkeye ziyaret gerçekleştirdi. Başbakan Modi, Devlet Başkanlığı binasında Zelenskiy tarafından karşılandı. İki lider, görüşme öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna'ya "barış mesajıyla" geldiğini belirten Modi, Rusya-Ukrayna arasında en kısa sürede diyalog kurulması çağrısında bulundu. Modi, "Çözüme giden yol, diyalog ve diplomasiden geçer. Hiç vakit kaybetmeden bu yönde hareket etmeliyiz. Her iki taraf da bu krizden çıkış yolunu bulmak için bir araya gelmeli. Hindistan barışa yönelik her türlü çabada aktif rol oynamaya hazırdır. Eğer kişisel olarak bu konuda bir rol oynayabilirsem, bir dost olarak sizi temin ederim ki bunu yapacağım" ifadelerini kullandı. Modi, Hindistan'ın çatışma sırasında tarafsız ya da seyirci kalmadığını, her zaman barışın yanında yer aldığını söyledi.

Hindistan'dan başbakanlık düzeyinde ilk ziyaret

Modi'nin ziyareti, Ukrayna'nın 1991'deki bağımsızlığından bu yana bir Hindistan başbakanının Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor. Modi, Ukrayna'daki savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Rusya'nın işgalini kınamaktan kaçınmıştı. Zelenskiy, temmuz ayında Rusya'ya yaptığı ziyaret nedeniyle Modi'yi eleştirmiş, Modi'nin görüşme sırasında Rusya lideri Vladimir Putin'e sarılmasını kınamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Vladimir Zelenskiy Narendra Modi Hindistan Ukrayna Rusya Kiev Politika Güncel Haberler

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