Hindistan Başbakanı Modi'nin Müslümanları hedef alan ifadeleri gündemde

Genel seçimlerin devam ettiği Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin Müslümanları hedef alan ifadeler kullanması ve partisinin sosyal medya paylaşımı gündemin ön sıralarına yerleşti.

Modi, bir seçim mitinginde ülke nüfusunun yüzde 14'ünü oluşturan Müslümanlar için "casuslar" nitelendirmesini yaptı. Hindistan Başbakanı ayrıca muhalefetteki Kongre Partisinin (INC) seçimleri kazanması halinde devletin zenginliğini "çok çocuklu" Müslümanlara dağıtacağını savundu.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) X hesabından da salı günü Müslümanları "şeytanlaştıran" bir animasyon video paylaşıldı.

Hindistan Seçim Komisyonu, siyasi partilere "seçim kampanyasında sosyal medyanın sorumlu ve etik kullanımı" için talimat verdi. Tepki çeken video için endişelerini dile getiren komisyon, içeriğin kaldırılması için X sosyal medya platformuna başvurdu.

Video, aynı gün kısa süre sonra Başbakan Modi'nin Partisi BJP'nin X sayfasından kaldırıldı. Muhalefetteki Kongre Partisinin şikayeti üzerine polisin videoyu paylaşan BJP Ulusal Başkanı Jagat Prakash Nadda, BJP Teknoloji Sorumlusu Amit Malviya ve BJP Karnataka Eyaleti Başkanı Vijayendra Yediyurappa'ya dava açtığı bildirildi.

Müslümanları hedef alan videoya tepkiler

Hint milletvekili Manickam Tagore, "BJP'nin azınlıkları açıkça şeytanlaştırması kabul edilemez." ifadesini kullandı. Bir başka milletvekili Saket Gokhale de paylaşıma ilişkin, "Utanç vericinin de ötesinde." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere'de akademisyen olarak görev yapan Hintli profesör Nitasha Kaul ise paylaşılan videonun seçim kurallarını ihlal ettiğini belirtti.

Yazar Salman Anees Soz da "İğrenç gönderinin silinmiş olması BJP'nin ben dahil milyonlarca Hintli Müslümana hissettirdiği acının telafisi olamaz. Yasal adım atılmasını bekliyoruz." dedi.

Modi'ye göre muhalefet partisi Hinduların servetini Müslümanlara dağıtmak istiyor

Seçimin 3'üncü aşamasının yapıldığı salı günü oyunu kullanan Modi, Müslümanlara ayrımcılık yaptığı suçlamasını reddetti.

4 Haziran'da açıklanması beklenen Hindistan'daki parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) seçimlerine ilişkin Times Now kanalına konuşan Modi, muhalefet partisinin Hinduların servetini Müslümanlar arasında dağıtmayı planladığı iddiasını yineledi.

Modi, "Bizler İslam'a ve Müslümanlara karşı değiliz. Muhalefet kendi çıkarına bakıyor. Müslüman toplumu akıllıdır. Muhalefet ise yalanlarının ortaya çıkmasından korkuyor." dedi.

Hindistan Başbakanı, "Müslüman toplumuna şunu söylemek istiyorum. Gözlem yapın, düşünün. Toplumunuzda bir eksiklik hissediyorsanız bunun nedeni nedir? Kongre Partisi baştayken neden faydasını görmediniz? Kendinizi ve geleceğinizi düşünün." diye konuştu.

Seçimin 4. aşaması bugün yapılıyor

Hindistan'daki 7 aşamalı genel seçimler kapsamında seçmenler, Lok Sabha üyelerinin belirlenmesi için 4'üncü aşamada bugün oylarını kullanıyor. Seçimin 4'üncü aşamasında 96 seçim bölgesinde yaklaşık 1717 aday yarışıyor.

Seçmenler Telangana, Andhra Pradeş, Uttar Pradeş, Bihar, Madya Pradeş, Jharkhand, Maharaştra, Odişa ve Batı Bengal eyaletlerinin yanı sıra Cammu Keşmir bölgesinde de sandık başına gidiyor.

Hindistan genel seçimleri

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'a kadar sürecek seçimler kapsamında yaklaşık 968 milyon seçmen, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanıyor.

Son seçimlerden galip çıkan Başbakan Modi, başında olduğu BJP liderliğinde kurulan "Ulusal Demokratik İttifakı (NDA)" ile birçok muhalefet partisinin "Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA)" adı altında toplandığı geniş koalisyona karşı yarışıyor.

Seçmenler, ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan genel seçimler çerçevesinde 19 ve 26 Nisan'da, ayrıca 7, 13, 20, 25 Mayıs'ta ve son olarak 1 Haziran'da olmak üzere 7 aşamada oy kullanacak.

Seçim sonuçları 4 Haziran'da açıklanacak.