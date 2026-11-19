TRT yapımı uzun metraj belgesel "Ömür Boyu" (For Life), ABD'nin en büyük belgesel film festivallerinden DOC NYC 2026 kapsamında New York'ta izleyiciyle buluştu.

Gösterimde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan belgeselin yönetmeni Ahmet Seven, filmin çıkış noktasının yaklaşık beş yıl önce karşılaştığı bir fotoğraf olduğunu belirtti.

Fotoğrafta bir kadının 6 yaşlarındaki bir erkek çocuğuna sıkıca sarıldığını gördüğünü anlatan Seven, yaptığı araştırmalar sonucunda kadının, eşinin sperminin hapishane dışına çıkarılmasıyla çocuk sahibi olduğunu öğrendiğini aktardı.

Bu yöntemin 2012'den bu yana uygulandığını ve yaklaşık 200 çocuğun bu yolla dünyaya geldiğini öğrendiğinde çok etkilendiğini dile getiren Seven, bu hikayenin peşine düşerek belgeseli hazırlamaya karar verdiğini ifade etti.

Filmin merkezinde Hind'in hikayesinin yer aldığını ancak bu hikayenin yalnızca bir kadının mücadelesini anlatmadığını vurgulayan Seven, "Film Hind'in hikayesini takip ediyor ama Hind sadece kendisini temsil etmiyor, tüm Filistin halkını temsil ediyor. Filistin'deki insanlar sıradan arzularını, hayallerini, hayatla ilgili planlarını gerçekleştirmek için çok sıra dışı yöntemler izlemek zorundalar." dedi.

Seven, Hind'in hikayesi üzerinden Filistin halkının direnişine de dikkati çekerek, tüm zorluklara rağmen direnişin farklı biçimlerde ve her koşulda devam edeceğini söyledi.

"Her şey sütliman ve herhangi bir şey yaşanmıyormuş gibi hissediyoruz"

Filmin uluslararası festivallerde ilgi gördüğünü ve çeşitli ödüller kazandığını anlatan Ahmet Seven, ABD prömiyerini ülkenin en büyük belgesel film festivali DOC NYC'de gerçekleştirmelerinin, Filistin'de yaşananları ve filmin anlattığı hikayeyi Amerikalı izleyicilere ulaştırmak ve bu konuda kamuoyu oluşturmak açısından önemli bir fırsat sunduğu görüşünü paylaştı.

Seven, "Biz insanlar Filistin'de sadece bombalar yağdığı zaman, kan aktığı zaman sorun varmış gibi hissediyoruz, onun dışında sanki orada herhangi bir şey yok, her şey sütliman ve herhangi bir şey yaşanmıyormuş gibi hissediyoruz. Oysa bu film, bize bombalar fiili olarak yağmadığı zaman, fiili olarak kan akmadığı zaman da orada bir işgal olduğunu, İsrail'in işgal politikalarının duvarlar üzerinden devam ettiğini ve ayrıca insanların psikolojilerini, ruh dünyalarını ve mahrem alanlarını da işgal ettiğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

Filistinli Hind'in, İsrail hapishanesinde müebbet hapis cezası çeken eşi Ramazan'dan 20 yılı aşkın süredir ayrı yaşamasına rağmen anne olma hayalinden vazgeçmeyişini konu alan belgesel, kadının çocuk sahibi olabilmek için verdiği zorlu mücadeleyi ve benzer deneyimler yaşayan Filistinli mahkum eşlerinin hikayelerini beyaz perdeye taşıyor.

Hind'in eşinin spermini hapishane dışına çıkararak tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olabilmek için çıktığı riskli yolculuğu merkezine alan film, anneliğin kişisel bir arzunun ötesinde umut, dayanışma ve direniş biçimine dönüşmesini anlatıyor.

İsrail işgali altında aile kurmanın ve anneliğe ulaşmanın önündeki engellere odaklanan yapım, Filistin'deki gündelik yaşamı bir kadının deneyimleri üzerinden ele alıyor.

Röportaj, dış ses ve arşiv görüntülerine başvurmadan, tamamen gözlemsel bir sinema diliyle çekilen belgesel, izleyiciyi karakterlerin yaşamına doğrudan tanıklık etmeye davet ediyor.

Uluslararası festival yolculuğunu sürdürüyor

Dünya prömiyerini İsviçre'de düzenlenen Visions du Reel'de yapan "Ömür Boyu", festivalde UN Perception Change Award'a aday gösterildi.

Uluslararası yolculuğunda Meksika'da DocsMX'te Global Docs Award, İtalya'da Festival dei Popoli'nde Uluslararası Yarışma ve Özel Mansiyon, Almanya'da DOK Leipzig'de Audience Competition ve Polonya'da Krakow Film Festivali'nin Close-Ups seçkisi gibi önemli duraklarda yer alan film, farklı coğrafyalardaki izleyicilerle buluştu.

Yapım ayrıca Slovakya'daki One World International Documentary Film Festival, Brezilya'daki Festival do Rio, Yeni Zelanda'daki Doc Edge, Mısır'daki Kahire Uluslararası Film Festivali, Nijerya'daki Afrika Uluslararası Film Festivali ve Birleşik Krallık'taki London Palestine Film Festivalinin seçkilerine girdi.

ABD prömiyerine ev sahipliği yapan DOC NYC 2026, 11-29 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Festivalin 11-19 Kasım'daki salon gösterimleri New York'taki üç farklı sinema salonunda düzenlenirken, bugünden itibaren filmler çevrim içi gösterimlerle de izleyiciye sunuluyor.

"Ömür Boyu", uluslararası festival takviminde 2027'de Finlandiya'da düzenlenecek DocPoint Helsinki'nin özel gösterimler bölümünde de yer alacak.

Kaynak: AA