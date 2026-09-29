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Himlung Himal Dağı'nda çığda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi, 12 kişi aranıyor

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Nepal'in Himlung Himal Dağı'nda 27 Eylül'de düşen çığda ölü sayısı 4'e yükseldi, kayıp 12 kişi aranıyor. Ülkede 24 Eylül'den bu yana süren şiddetli yağışlarda ise en az 21 kişi hayatını kaybetti, en az 1500 kişi evlerinden ayrıldı.

Nepal'in Himlung Himal Dağı'nda 27 Eylül'de meydana gelen çığda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e çıktığı ve kayıp 12 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, yetkililer, Himlung Himal Dağı'nda 27 Eylül'de meydana gelen çığdaki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililer, ekiplerin 2 kişinin daha cansız bedenine ulaştığını ve böylece ölenlerin sayısının 4'e yükseldiğini belirtti.

Ayrıca yetkililer, kayıp 12 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yetkililer, 27 Eylül'de yoğun sağanak ve karın ardından ülkenin Çin sınırında yer alan, 7 bin 126 metre yüksekliğindeki Himlung Himal Dağı'nda çığ düştüğünü açıklamıştı.

Kayıplar arasında dağcılar ve destek ekibi üyelerinin de bulunduğunu açıklayan yetkililer, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini bildirmişti.

Nepal'deki şiddetli yağışlar nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan, Nepal'de 24 Eylül'den bu yana devam eden şiddetli yağışlar, ülkenin batı ve güney-orta kesimlerinde sel ve heyelanlara yol açtı.

En az 21 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, 179 evin tamamen, 26 evin ise kısmen hasar gördüğünü ve en az 1500 kişinin evlerinden ayrıldığını açıkladı.

Ayrıca, hayvanların telef olduğu, ulaşımda kesintilerin meydana geldiği ve devlet dairelerinin hasar gördüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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