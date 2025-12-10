Haberler

ABD'de soykırım karşıtı kuruluş, eski Dışişleri Bakanı Clinton'ın Gazze'deki soykırıma bakışını eleştirdi

Lemkin Soykırım Önleme Enstitüsü, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın İsrail'in Gazze'deki eylemlerini 'PR sorunu' olarak değerlendirmesini eleştirerek, bu ifadelerin soykırımın inkarı olduğunu vurguladı.

ABD merkezli Lemkin Soykırım Önleme ve İnsan Güvenliği Enstitüsü, eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını doğrulayan kanıtları görmezden gelip meseleyi "PR sorunu" olarak değerlendirmesini eleştirdi.

Lemkin Enstitüsü, Clinton'ın 2 Aralık'ta Israel Hayom gazetesinin ABD'nin New York kentinde düzenlediği zirvedeki konuşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Clinton'ın, Gazze'deki sivil ölümlerinden bahsetmek yerine, İsrail'in "PR sorununa sahip olduğunu" ve genç ABD'lilerin sosyal medyadaki "saf propagandadan" etkilendiğini söylemesi eleştirildi.

Bu ifadelerin "açıkça soykırımın inkarı" olduğu vurgulanan açıklamada, Clinton'ın ayrıca ABD kamuoyunda İsrail'in Gazze'deki eylemleri konusunda artan endişeyi yanlış yansıttığı belirtildi.

Açıklamada, ABD'de genç nüfusun, internete yüklenen görüntüler aracılığıyla son iki yıldır İsrail'in soykırımına tanık olduğu hatırlatılarak "ABD'deki gençler aptal veya saf değiller. Sadece soykırımı reddediyorlar. (Eski) Dışişleri Bakanı da bunu yapmayı düşünebilir." denildi.

Birleşmiş Milletlerin, önde gelen insan hakları gruplarının, uluslararası hukuk kuruluşlarının ve akademisyenlerin de İsrail'in Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak nitelendirdiği hatırlatılan açıklamada, Clinton'a "bunları okuması" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, büyük ölçekli ve yüksek maliyetli çalışmalar dahil, hiçbir PR kampanyasının Gazze'de soykırım işlendiğini gizleyemeyeceğinin altı çizilerek Clinton'ın aksini düşünmekte haksız olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
