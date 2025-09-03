Hikmet Çetin'den Çevre Bakanı Murat Kurum'a Ziyaret

Haberler

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Kurum, sosyal medya hesabından ziyareti duyurdu.

(ANKARA) - Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin, "TBMM eski Başkanı ve CHP eski Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin'i Bakanlığımızda ağırladık. Sayın Başkana nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
