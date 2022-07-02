Hidrojen enerjili araç 'Midas' Avrupa 3'üncüsü - Haberler

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Hidrojen enerjili araç 'Midas' Avrupa 3'üncüsü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Hidrojen enerjili araç 'Midas' Avrupa 3'üncüsü

ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi Hidroana Takımı, tasarlayıp 'Midas' adını verdikleri araçla Fransa'daki 'Eco Marathon Europe' yarışında Avrupa 3'üncüsü oldu.

ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi Hidroana Takımı, tasarlayıp 'Midas' adını verdikleri araçla Fransa'daki 'Eco Marathon Europe' yarışında Avrupa 3'üncüsü oldu.

Eskişehir Teknik Üniversite mühendislik öğrencilerinden oluşan Hidroana Takımı, tasarladıkları ve 'Midas' adını verdikleri hidrojen enerjili araçla Fransa'nın Nogaro kentinde bulunan Circuit Paul Armagnac pistindeki 'Shell Eco Marathon Europe' yarışmasına katıldı. Araç, organizasyonun hidrojen yakıt hücresi kategorisinde, Avrupa 3'üncüsü seçildi. Araç ile ayrıca metreküp hidrojenle 378,2 kilometre yol katedilmesiyle rekor kırıldı. Yarışma boyunca piste çıkmak için 4 hakkı olan Hidroana Takımı, her çıkışta kendi rekorlarını da kırarak en iyi dereceyi elde etti. Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden 300'ün üzerinde öğrenci takımının yer aldığı yarışlarda Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türkiye'den derece elde eden tek takım oldu.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Tragger Midas Güncel Haberler

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