Hidradenitis Süpürativa: Yaşam Kalitesini Tehdit Eden Bir Hastalık

Hidradenitis Süpürativa: Yaşam Kalitesini Tehdit Eden Bir Hastalık
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Köpek memesi hastalığı olarak da bilinen Hidradenitis Süpürativa'nın belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında uzman görüşleri. Hastalığın yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkileri ve sigara tüketiminin hastalığı nasıl şiddetlendirdiğine dikkat çekildi.

Halk arasında "köpek memesi hastalığı" olarak da bilinen "Hidradenitis Süpürativa"nın (HS) tekrarlayan apseler ve şiddetli kaşıntı gibi belirtilerle ortaya çıkabileceği, tedavi edilmediği takdirde yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebileceği belirtildi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Demirseren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HS'nin özellikle koltuk altı, kasık, meme altı gibi sürtünmenin yoğun olduğu bölgelerde daha sık görüldüğünü söyledi.

Hastalığın ağrılı apseler, akıntılı yaralar ve sivilce benzeri oluşumlarla kendini gösterdiğini ifade eden Demirseren, "Koltuk altı, kasık ve meme altı gibi bölgelerde tekrarlayan ağrılı apse ve sivilce benzeri oluşumlar, akıntılar, yara izleri gibi durumlar hidradenitis süpürativa hastalığı belirtileri arasındadır. Genellikle çıban, egzama ya da sivilceyle karıştırılıyor. Ergenlikten sonra başlayan ve ileri yaşlarda şiddeti hafifleyebilen HS her yaşta görebildiğimiz bir hastalık. Hastalarda şiddetli ağrı ve kaşıntı şikayeti olması hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkiler." diye konuştu.

"Sigara tüketimi hastalığı şiddetlendiriyor"

Prof. Dr. Demirseren, hastalığın genetik yatkınlıkla ilişkili olabileceğini ancak yaşam tarzının belirleyici olduğunu vurgulayarak, "Sigara tüketimi hastalığı ciddi şekilde şiddetlendiriyor. Bu nedenle öncelikle hastaların sigarayı bırakmaları, fazla kilolarından kurtulmaları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmeleri gerekiyor. Açık hava egzersizleri, meyve ve sebze ağırlıklı sağlıklı beslenmek hastalığın iyileşme sürecine olumlu katkıda bulunur." şeklinde konuştu.

Tedavide birtakım kremler ve şampuanlar kullanılabileceğini anlatan Demirseren, "Ağızdan antibiyotik tedavisi gibi ilaç tedavilerinin yanı sıra akıllı ilaçlar da HS tedavisinde oldukça etkili olabiliyor. Aynı zamanda ilaçlarla yatıştırdıktan sonra cerrahi tedaviye de hastaları alabiliyoruz. Hastalıklı bölgenin cerrahi olarak çıkarılması da tedavide uygulanabilen bir yöntem." dedi.

Prof. Dr. Demirseren, kıyafet seçiminin ve hijyenin önemine dikkati çekerek, "Günlük duş almak faydalı olabilir, terledikten sonra kıyafet değişimi şart. Dar kıyafetler sürtünmeyi artırarak hastalığı tetikleyebilir. Bu nedenle pamuklu ve bol giysiler tercih edilmeli." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
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