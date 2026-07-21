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Antalya'da tarihi Hıdırlık Kulesi, arkeolojik kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla ziyarete açıldı

Antalya'da tarihi Hıdırlık Kulesi, arkeolojik kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla ziyarete açıldı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Hıdırlık Kulesi çevresinde yürüttüğü arkeolojik kazı ve seyir terası projesi tamamlandı. Projeyle antik dönemden Cumhuriyet'e uzanan kalıntılar sergilenirken, falezler üzerine inşa edilen terastan Akdeniz manzarası izlenebilecek. Kazılarda Roma, Bizans ve Cumhuriyet dönemine ait önemli buluntular gün yüzüne çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesince yürütülen Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi dokusu korunarak hayata geçirilen projeyle Hıdırlık Kulesi çevresinde yürütülen arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan kalıntı ve eserler ziyaretçilerle buluşturuldu.

Proje kapsamında oluşturulan yürüyüş güzergahındaki cam yüzeyler sayesinde ziyaretçiler, antik dönemden Cumhuriyet dönemine uzanan tarihi kalıntıları inceleme imkanı bulurken, falezler üzerine inşa edilen seyir terasında ise Akdeniz manzarasını izleyebilecek.

Antalya Müze Müdürlüğü ile Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) denetiminde sürdürülen arkeolojik kazılarda, kentin tarihine ışık tutan çok sayıda bulgu ortaya çıkarıldı.

Kazılarda, MÖ 2. yüzyıla tarihlenen ve bölge valisi için yapıldığı değerlendirilen anıt mezarın yanı sıra erken Bizans döneminde şapel olarak kullanıldığı düşünülen yapılar, mozaikli alanlar, yunus figürlü yazıtlı mozaik, iki hamam, sütunlu yapı, Hadrian Kapısı'na kadar uzandığı değerlendirilen Roma dönemi sütunlu cadde ile Cumhuriyet dönemine ait buz fabrikasının kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Oruç Gün, yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip Hıdırlık Kulesi'nin Roma döneminden günümüze ulaşan en önemli tarihi yapılardan biri olduğunu belirtti.

Çalışmalarda tarihi dokunun korunarak yeniden düzenlendiğini ifade eden Gün, "Amacımız geçmişi koruyarak geleceğe taşımak ve Antalyalılar ile kenti ziyaret eden misafirlerin bu tarihi mirası daha yakından tanımasını sağlamak." ifadesini kullandı.

Gün, proje kapsamında tarihi mirasın korunmasının yanı sıra Hıdırlık Kulesi çevresinin kültür ve turizm açısından yeni bir cazibe merkezi haline getirilmesini hedeflediklerini aktardı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
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