Hıdırellez Kutlamaları ve Gönüllüler Arama Kurtarma Derneği Kuruldu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Hıdırellez kutlamaları gerçekleştirildi. Ayrıca Yığılca'da gönüllüler arama kurtarma derneği kuruldu.
"Baharın habercisi" olarak kabul edilen Hıdırellez, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde köylüler tarafından kutlandı.
Çayağzı köyünde bir araya gelen kadınlar, evlerinden getirdikleri malzemeleri kazanlara dökerek aşure yaptı.
Hep birlikte dua edilmesinin ardından katılımcılara aşure ikram edildi.
Yığılca'da sünnet olacak çocuklar için mevlit okutuldu
Yığılca ilçesinde 7 ailenin sünnet olacak çocukları için mevlit programı düzenlendi.
Çukurören köyündeki camide okunan mevlidin ardından davetlilere yemek ikram edildi.
Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından program sona erdi.
Yığılca'da gönüllüler arama kurtarma derneği kuruyor
Yığılca'da yaşayan gönüllüler, olası afetlere hızlı müdahalede bulunmak amacıyla arama kurtarma derneği kurmaya karar verdi.
Derneklerine "YAKUT" ismini veren gönüllüler Mustafa Haklı, Zafer Durmaz, Sinan Kahraman, Veli Vergili, Serkan Maradit, Özcan Altıay ve Uğur Şahin, gerekli evrakları Yığılca Kaymakamlığına teslim etti.