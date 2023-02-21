Hıdır Dinçel: Ticaret titizlik ister

Hedef kitlesini belirlemenin önemli olduğunu vurgulayan Dinçel, '' Yaptığınız işi satmadan önce muhakkak hedef kitlenizi belirlemeniz gerekiyor. Bu anlamda da yapacağınız bilgi alışverişi ve izlenim çokça önemli. Bir yola çıkarken, yolun sonunu biliyor olmanız sizi hedefinize her zaman daha kolay götürecektir. Marka imajınızı güçlendirmek için atmış olacağınız bu ilk adım, büyümenizde ki en büyük etkenlerden birisi olacaktır.'' dedi.

Marka bilinirliliğinin arttırılması için doğru ve iyi bir işçilik gerektiğini ifade eden Dinçel, '' Markanızın tanınmasını ve sayılı isimler arasında yer almasını istiyorsanız her anlamda kaliteyi ön planda tutmanız gerekiyor. Ticaret titizlik ister. Bu anlamda hedefiniz çok kazançtan önce çok övgü olmalı. İnsanlar sizden ne kadar bahsediyorsa, sizler o kadar iyi yoldasınız demektir. Bizim bu günlere gelmemizde ki en büyük etken, yaptığımız işi bilinçli ve saygıyı hak eden türden olmasıdır.'' diye konuştu.