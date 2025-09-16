Hicret Yürüyüşü: Manevi Bir Yolculuk

Hazreti Muhammed'in 622'de Mekke'den Medine'ye yaptığı hicret yolculuğunu bugün "Hijrah Walk (Hicret Yürüyüşü)" adıyla yeniden canlandıran girişimin kurucularından Waseem Mahmood, bu etkinliğin katılımcılara tarihsel rotanın yanı sıra derin manevi yolculuk sunduğunu söyledi.

İngiltere merkezli "Hijrah Hub" adlı organizasyonun Mekke'den Medine'ye uzanan hicret rotası boyunca uzman rehberlerle düzenlediği yürüyüşlerde katılımcılar, yaklaşık 380 kilometrelik rotada Hazreti Muhammed ve Hazreti Ebubekir'in hicret sırasında uğradığı noktalardan geçerek, tarihsel ve manevi bir yolculuk deneyimleme fırsatı yakalıyor.

Organizatörler, Hicret Yürüyüşü'nü "sabır ve dayanıklılık kazandıran, ruhu besleyen manevi yolculuk" olarak tanımlıyor. Siyer uzmanlarının rehberliğinde Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ilk indiği mekanlarda da bulunan katılımcıların yolculuğu, Mescid-i Nebevi ziyaretiyle sona eriyor.

AA ekibi, 30 Ekim-10 Kasım'da üçüncüsü düzenlenecek yürüyüşe katılarak, Hazreti Peygamberin hicret yolculuğunun izlerini yerinde adım adım takip edecek. Ekip, çöl arazisinde yapılacak yürüyüş boyunca, ziyaret edilen tarihi mekanları ve katılımcıların yaşadığı manevi deneyimleri yerinde gözlemleyerek okuyuculara aktaracak.

"Hicret yürüyüşü uzun yıllar süren akademik araştırmalara dayanıyor"

"Hijrah Hub" adlı organizasyonun kurucularından Waseem Mahmood, Hicret Yürüyüşü'nü ve bunun katılımcılarda bıraktığı manevi etkiyi Londra'da AA muhabirine anlattı.

Mekke ile Medine arasındaki güzergahta yürüyerek Hazreti Muhammed'in adımlarını takip etmenin manevi boyutta önemli tecrübe olduğunu söyleyen Mahmood, hicret olayının Hicri Takvim'in de başlangıcı olduğuna işaret etti.

Hicret yürüyüşünün uzun yıllar süren akademik araştırmalara dayandığını dile getiren Mahmood, geçen yaz birkaç arkadaşıyla bir organizasyon kurup dünyanın dört bir yanından insanları bir araya getirerek, Mekke'den Medine'ye yaklaşık 10 gün süren yürüyüşü tecrübe etmelerini sağlamaya karar verdiğini anlattı.

"Hicret Yürüyüşü, katılımcıların hayatlarını dönüştürüyor"

Mahmood, Hicret Yürüyüşü'ne katılanların yolculuktan sonra hayatlarında değişikliklere tanıklık ettiğini belirterek, "Geçen yıl ve bu yıl yürüyüşe katılan 22 kişinin her biri tamamen yenilenmiş ve tazelenmiş şekilde döndü. Aylar geçmesine rağmen hala bu yolculuğun faydalarını ve hikmetlerini kavramaya devam ediyorlar." dedi.

Hicret Yürüyüşü'ne katılımın giderek uluslararası boyuta da ulaştığına değinen Mahmood, geçen yıl Hollanda, İspanya ve İngiltere'den erkek katılımcıların, Mısır ve ABD'den de kadınların yürüyüşe dahil olduğunu ifade etti. Mahmood, bu yıl da İsveç, Avustralya, Malezya, Türkiye, Hollanda ve Fas'tan katılımcıların beklendiğini bildirdi.

Mahmood, katılımcı sayısının da arttığını, önceki yıllarda 12 kişiyle yapılan yürüyüşlerin bu sene 24 kişiye kadar çıkacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu yürüyüşün asıl amacı, bilginizi, bağlantınızı ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e, onun değerli dostuna (Hazreti Ebubekir) ve ailesine olan sevginizi güçlendirmek. Bu, bizzat Peygamberin siyerini, Mekke ile Medine arasında çöldeki mübarek adımlarında yürüyerek tecrübe etmeniz için bir fırsat. Gerçekten de aynı bölgelerde, aynı coğrafi mekanlarda yürüyorsunuz."

Mahmood, çoğunlukla çölde geçirilen bu yolculuğun tefekkür etmeye ve manevi bağ kurmaya olanak sağladığını söyledi.

"Yürüyüşe katılan farklı insanlarda farklı duygulara şahit olduk"

Yürüyüşe katılan farklı ülkelerden katılımcıların çok çeşitli duygular yaşadığını anlatan Mahmood, kimi katılımcıların tüm yolculuk boyunca büyük coşku içinde olduğunu, kimilerinin ise şükür duygusuyla sessizce yürüdüğünü dile getirdi.

İlk kez katılanlar kadar ikinci kez katılanların da derin manevi tecrübeler yaşadığını belirten Mahmood, bazı kişilerin hayatlarında köklü değişimlere tanıklık ettiklerini aktardı.

Waseem Mahmood, şu ifadeleri kullandı:

"6 ay öncesine kadar Müslüman bir topluluğun parçası olmayan, hicret hakkında fazla bir şey bilmeyen bazı kişilerin hayatlarının bu yürüyüşle tamamen değiştiğine ve döndüklerinde artık bir topluluğun tam bir üyesi olduklarına şahit oldum. Bu yolculuğun hayatlarında yaptığı değişiklikleri gördüm. Her kişi derin bir duyguyu temsil ediyor. Mesela, 72 yaşında Mısır'ın Kahire kentinden Maymunah adında değerli bir kardeşimiz vardı. İlk kez geldi ve 72 yaşındaydı. Sağlığı pek iyi değildi. Bu onun için çok uzak bir hayaldi ama üç hafta sonra Peygamber Efendimizin hicret güzergahında düzenlenen bu yolculukta yürüdü. Hiç şikayet etmedi, yürüdü ve ekibin geri kalanına yardım etti. Yürüyüşe katılan farklı insanlarda farklı duygulara şahit olduk. Aynı zamanda kendimiz de bu duyguları yaşadık. Öyle düşünüyorum ki daha fazla insan bu yolculuğu görüp deneyimledikçe, bu duygular daha da artacak."