Heyelanın olduğu Hakkari-Van kara yolundaki alternatif güzergahta araç geçişleri sürüyor

Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Hakkari-Van kara yolundaki alternatif güzergahta araç geçişleri sürüyor.

Kent merkezine bağlı Akçalı köyü mevkisinde 13 Nisan'da meydana gelen heyelanda zarar gören ve kontrollü geçiş sağlanan kara yolunda yoğun yağışlar sonucu ulaşım tamamen durdu.

Karayolları, İl Özel İdaresi, DSİ ve belediye ekiplerince, 3 noktada başlatılan alternatif yol çalışmalarında önemli mesafe katedildi.

Dün gece sınırlı olarak minibüs, pikap ve binek araçların deneme amaçlı geçişine izin verilen Akçalı mevkisinde açılan alternatif yolda bugün diğer araçlar da kontrollü geçişe başladı.

Yolun iki tarafında bekletilen araçların tek şeritten ilerlemeleri sağlandı.

AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin hazır bekletildiği bölgede Kızılay ekipleri de sürücülere ve yolculara ikramlarda bulundu.

Yolun tamamen açılması için ekiplerin alternatif güzergahtaki çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş
İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz

İstanbul'da binlerce kişinin beklediği an! Erdoğan butona bastı
Haberler.com
500

Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı

Türkiye'nin karanlık dosyaları açılıyor! İşte ilk sıradaki il
Tanju Özcan'ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi

Tanju Özcan'ın yasak aşk skandalında adı geçen kadın ifade verdi
Tay, ölen annesinin başından ayrılmadı

Herkesi derinden etkileyen görüntü
Bıyıkları dünya çapınca olay olan Orhan Avcı konuştu! İşte gençlik hali

Bıyıklarıyla dünyayı sallayan ilçe başkanı konuştu! İşte gençlik hali
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı

Türkiye'nin karanlık dosyaları açılıyor! İşte ilk sıradaki il
Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım

Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım
Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk

Altında 5 hafta sonra bir ilk