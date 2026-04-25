Heyelanın olduğu Hakkari-Van kara yolundaki alternatif güzergahta araç geçişleri sürüyor

Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Hakkari- Van kara yolundaki alternatif güzergahta araç geçişleri sürüyor.

Kent merkezine bağlı Akçalı köyü mevkisinde 13 Nisan'da meydana gelen heyelanda zarar gören ve kontrollü geçiş sağlanan kara yolunda yoğun yağışlar sonucu ulaşım tamamen durdu.

Karayolları, İl Özel İdaresi, DSİ ve belediye ekiplerince, 3 noktada başlatılan alternatif yol çalışmalarında önemli mesafe katedildi.

Dün gece sınırlı olarak minibüs, pikap ve binek araçların deneme amaçlı geçişine izin verilen Akçalı mevkisinde açılan alternatif yolda bugün diğer araçlar da kontrollü geçişe başladı.

Yolun iki tarafında bekletilen araçların tek şeritten ilerlemeleri sağlandı.

AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin hazır bekletildiği bölgede Kızılay ekipleri de sürücülere ve yolculara ikramlarda bulundu.

Yolun tamamen açılması için ekiplerin alternatif güzergahtaki çalışmaları aralıksız sürüyor.