Haberler

AK Parti Ordu Milletvekili Kaynak, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolda incelemede bulundu

AK Parti Ordu Milletvekili Kaynak, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolda incelemede bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, heyelan nedeniyle kapanan Ünye ve Akkuş ilçeleri arasındaki yolda incelemelerde bulundu. Yolun durumu hakkında bilgi alan Kaynak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ak Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, dün heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Ünye ve Akkuş ilçelerini birbirine bağlayan yolda incelemelerde bulundu.

Kaynak, Ünye ilçesine bağlı Çatalpınar Mahallesi Kızılkaya mevkisinde yolun durumuna yetkililerden ilişkin bilgi aldı.

İncelemenin ardından Kaynak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş de teknik heyetle yolun durumu hakkında değerlendirme yaptı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise heyelan sonrası ilgili tüm kurumların koordinasyon içerisinde hızla sahaya intikal ettiğini ve çalışmalara başladığını söyledi.

Tavlı, vatandaşın güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Yolun en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için gerekli çalışmalar ivedilikle sürdürülmektedir." dedi.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı

Dünyayı tedirgin eden savaşta taraflardan birinden zeytin dalı geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Atölyeye çevrilen evde kalem görünümlü silahlar ele geçirildi

Ekipler karşılaştığı manzara karşısında şaştı kaldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza belli oldu
Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti

Grev dalgası büyüdü, Avrupa ülkesi felç oldu!
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar