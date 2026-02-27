AK Parti Ordu Milletvekili Kaynak, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolda incelemede bulundu

Ak Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, dün heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Ünye ve Akkuş ilçelerini birbirine bağlayan yolda incelemelerde bulundu.

Kaynak, Ünye ilçesine bağlı Çatalpınar Mahallesi Kızılkaya mevkisinde yolun durumuna yetkililerden ilişkin bilgi aldı.

İncelemenin ardından Kaynak, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş de teknik heyetle yolun durumu hakkında değerlendirme yaptı.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise heyelan sonrası ilgili tüm kurumların koordinasyon içerisinde hızla sahaya intikal ettiğini ve çalışmalara başladığını söyledi.

Tavlı, vatandaşın güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Yolun en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için gerekli çalışmalar ivedilikle sürdürülmektedir." dedi.