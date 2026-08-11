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Bingöl'de Heyelan: Yedisu-Karlıova Yolu Ulaşıma Kapandı

Bingöl'de Heyelan: Yedisu-Karlıova Yolu Ulaşıma Kapandı
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Bingöl'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yedisu-Karlıova kara yolu, Elmalı köyü mevkisinde meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu kapatırken, İl Özel İdaresi ekipleri yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı.

BİNGÖL'de, etkili olan sağanak nedeniyle oluşan heyelan sonucu Yedisu- Karlıova kara yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolun açılması için çalışması sürüyor.

Olay, öğleden sonra Yedisu-Karlıova kara yolu, Elmalı köyü mevkisinde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle toprağın yumuşaması sonucu heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekiplerince yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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