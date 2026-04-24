Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Van kara yolunda ulaşım alternatif yoldan sağlanmaya başladı

Hakkari'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Hakkari- Van kara yolunun Akçalı mevkisinde açılan alternatif güzergahta kontrollü geçişlere izin verilmeye başlandı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Hakkari-Van 400-36 Devlet Yolu'nun 39. kilometresi Akçalı mevkisinde meydana gelen heyelan ve yol çökmesi nedeniyle ulaşıma kapanan güzergahta çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Bugün itibarıyla bölgede bekleyen minibüs, pikap ve binek araçlarla sınırlı olmak üzere deneme amaçlı geçişlerin kontrollü şekilde sağlandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün için yeni araç geçişine izin verilmeyecek, gece saatlerinde yol trafiğe kapalı olacak ve sahada çalışmalar devam edecektir. Yarın ve müteakip günlerde, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği riskini olumsuz etkileyecek bir durumun gelişmemesi halinde hafif taşıtların geçişlerinin kontrollü olarak başlatılması planlanmaktadır. Bölgede ulaşımın tamamen güvenli hale getirilmesi amacıyla alternatif güzergahlardaki çalışmalarımız başta olmak üzere tüm çalışmalarımız hız kesmeden sürdürülmektedir. Yolun kullanım durumuyla ilgili gelişmeler ve güncel bilgiler, valiliğimizin resmi internet sitesi üzerinden takip edilmelidir."