Bingöl Valisi Usta'dan geçici olarak faaliyetleri durdurulan Hesarek Kayak Merkezi'ne ilişkin açıklama Açıklaması

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Hesarek Kayak Merkezi'nin bazı eksiklikleri nedeniyle geçici olarak durdurulan faaliyetlerinin yeniden başlaması için yürüttükleri çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Usta, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangını anımsatarak, meydana gelen olay sonrası Hesarek Kayak Merkezi'nde denetimlerler gerçekleştirdiklerini ve bu denetimlerde bazı eksikliklerin tespit edilmesi üzerine merkezdeki faaliyetleri geçici olarak durdurduklarını belirtti.

Faaliyetlerin durdurulması kararının ardından Bingöl Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak merkezle ilgili tüm eksiklikleri ele aldıklarını ve burada hızlı bir şekilde iyileştirme sürecine başladıklarını ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda mekanik sistemlerde, telesiyej hattında görevli personele 'Teleferik kurtarma ve yüksekte çalışma' eğitimlerini verip sertifikalarını tamamladık. Tesisin yıllık bakım ve onarım işlerini büyük oranda tamamladık. Mühendis odalarının talep ettiği ek jeneratörü projelendirerek sisteme entegre ettik. Dünyada bu konudaki otorite İtalyan Lietner firmasının İtalya'dan getirttiği teknik uzmanlar ile yürüttüğümüz süreçte telesiyej çalıştırma test raporunu aldık. Mekanik ruhsat için başvurumuzu yaptık, kontrollerden olumlu sonuç aldık, ruhsatı sezon başlamadan teslim alacağız."

Usta, itfaiye raporunda belirtilen eksiklikleri giderip otel binasına yeni yangın merdiveni yaptıklarını belirterek, "Yangın alarm sistemlerinin bakımlarını tamamladık. Çevresel uyum için proje artırımı yaparak 'ÇED gerekli değildir' kararını aldık. İçme suyu analizlerini tamamladık, sonuçlar uygun çıktı. İl Jandarma Komutanlığından 'Uygun' görüş yazısını aldık. AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 ile birlikte 'Telesiyej Hattı Acil Durum Eylem Planı'nı hazırladık. Mekanik ruhsatı aldıktan sonra işletme teknik ruhsatı için başvurumuzu yapacağız. Ardından İl Özel İdaresiyle birlikte 'İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı' sürecini tamamlayarak Hesarek Kayak Merkezi'mizi güvenli bir şekilde Bingöl ve bölge halkımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.