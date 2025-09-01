HERTZ Zirvesi ile BİLSEM Öğretmenlerine Eğitim Verilecek

"BİLSEM Öğretmenleri için HERTZ: Haberleşme, Eğitim ve Radyo Teknolojileri Zirvesi" projesinin açılış programı gerçekleştirildi.

Atakum Bilim Sanat Merkezi'nde, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamındaki projede, haberleşme alanında gelişen teknolojilerden bahsedilerek, bu alanda karşılaşılabilecek problemlere çözüm üretmek, bilgi birikimini ve yetişmiş insan gücünü artırmak amacıyla BİLSEM öğretmenlerine eğitim verilecek.

Amatör telsizcilik, anten, haberleşme teknolojileri gibi konular çeşitli etkinliklerle öğretilecek. Çalışmayla öğretmenlerin, zenginleştirilmiş etkinliklerle özel yetenekli öğrencilerin ufkunu açacak yeni bilgiler öğrenmeleri hedefleniyor.

TÜBİTAK programlarına kabul edilen proje, Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme AŞ, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından desteklenecek.

Açılışa katılan TÜRKSAT Toptan Satış Müdürü Mustafa Öner Dikdere, öğretmenlere ve öğrencilere başarı diledi.

"HERTZ" Proje yürütücüsü Ceren Tüylü, projenin öğretmenlere yönelik olduğunu ama dolaylı yoldan çocukların eğitimine destek vereceğini söyledi.

Tüylü, projede BİLSEM'lerde görev yapan fizik, fen bilgisi, teknoloji tasarım ve bilişim öğretmenlerinin yer aldığını belirtti.

Projeye 24 öğretmenin katıldığını aktaran Tüylü, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin ileride seçecekleri meslekler için bu tarz farklı çalışmalar yapıyoruz. Onları teknolojiye yönlendirerek kablosuz haberleşme teknolojileriyle ilgili çalışmalar yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Eğitim programı öğretmenlerimize yönelik olsa da öğretmenler kendi kurumlarına döndüğünde ortaokuldan lise seviyesine kadar öğrencilerimizi etkileyecek. Bu çalışmaların, öğrencilerin üniversite tercihlerini bile yönlendireceğini düşünüyoruz. Türkiye'nin her bölgesinden katılımcılarımız var. Hepsi de çok istekliydi. Ancak sınırlı kontenjan nedeniyle eleme yapmak zorunda kaldık. Çok fazla başvuru oldu. İnşallah sonraki projelerde öğretmen branşlarımızı güncellemeyi planlıyoruz."

Programa, Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Yetik de katıldı.