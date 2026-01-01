Haberler

Ukrayna, Herson Bölgesine İha Saldırısı Düzenledi: En Az 24 Ölü, 50 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna'ya ait insansız hava araçları, Herson'da sivillerin yılbaşı kutlaması yaptığı bir kafe ve otele saldırı düzenledi. Saldırıda en az 24 kişi yaşamını yitirirken, 50 kişi de yaralandı. Yangın, bir insansız hava aracının taşıdığı yanıcı karışım nedeniyle çıktı.

MOSKOVA, 1 Ocak (Xinhua) -- Ukrayna'ya ait 3 insansız hava aracının (İHA) Herson'da bir kafeyi ve bir otele yönelik saldırısında en az 24 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı.

Herson bölge yönetimi başkanı Vladimir Saldo telegram üzerinden yaptığı açıklamada saldırının çarşamba gecesi sivillerin yeni yılı kutlamak için bir araya geldiği esnada gerçekleştiğini belirtti.

İHA'lardan birinin yangın çıkarıcı bir karışım taşıdığını ve büyük bir yangına yol açtığını kaydeden Saldo, "Birçok insan diri diri yandı" dedi. İtfaiye ekiplerinin yangını ancak perşembe günü erken saatlerde tamamen söndürebildiği ifade edildi.

Doktorların yaralıların hayatını kurtarmak için yoğun çaba gösterdiğini vurgulayan Saldo, bölge yönetiminin mağdurlara ve hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli tüm yardımı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı

Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı
Okan Buruk, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı

Yılın ilk gününde soluğu Galata Köprüsü'nde aldı
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
45 yaşındaki Ronaldinho'dan hayranlarını büyüleyen performans

Tanıyabildiniz mi? 45 yaşında yaptıklarıyla büyüledi