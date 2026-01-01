Ukrayna, Herson Bölgesine İha Saldırısı Düzenledi: En Az 24 Ölü, 50 Yaralı

MOSKOVA, 1 Ocak (Xinhua) -- Ukrayna'ya ait 3 insansız hava aracının (İHA) Herson'da bir kafeyi ve bir otele yönelik saldırısında en az 24 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı.

Herson bölge yönetimi başkanı Vladimir Saldo telegram üzerinden yaptığı açıklamada saldırının çarşamba gecesi sivillerin yeni yılı kutlamak için bir araya geldiği esnada gerçekleştiğini belirtti.

İHA'lardan birinin yangın çıkarıcı bir karışım taşıdığını ve büyük bir yangına yol açtığını kaydeden Saldo, "Birçok insan diri diri yandı" dedi. İtfaiye ekiplerinin yangını ancak perşembe günü erken saatlerde tamamen söndürebildiği ifade edildi.

Doktorların yaralıların hayatını kurtarmak için yoğun çaba gösterdiğini vurgulayan Saldo, bölge yönetiminin mağdurlara ve hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli tüm yardımı sağlayacağını da sözlerine ekledi.