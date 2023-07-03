- Her şeyden habersiz ölüme böyle yürüdü

Nevşehir'de yoldan çıkan otomobil yol kenarında yürüyen yaşlı adama çarptı

Kaza anı kameraya yansıdı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de eşi ile birlikte yol kenarında yürüyen adam, yoldan çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Avanos ilçesine bağlı Kalaba Kasabasında meydana geldi. Eşi ile yol kenarında yürüyen İbrahim D.'ye, hızla gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile İbrahim D. metrelerce savruldu. Kazadan son anda kurtulan İbrahim D.'nin eşi de çaresizlik içinde çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.