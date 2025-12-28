Sanatçı Bager Akbay, "Tasarım İşi" programına konuk oldu

Kültür Medeniyet Vakfının (KÜME) tasarım ekosistemi Alan'ın ikinci etkinliği Tasarım İşi, "Her Şey Tasarımdır" mottosuyla düzenlendi.

Haliç Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte sanatçı ve tasarımcı Bager Akbay, "Sanat ve Tasarım Arasındaki Fark" başlıklı bir konuşma yaptı.

Akbay, sanat, tasarım, bilim ve mühendislik gibi farklı disiplinlerin tanımlarını, aralarındaki temel farkları ve bu alanların zaman içinde nasıl evirildiğine, sanatın teknolojiyle ilişkisine ve Türkiye'deki tasarım algısına dair detaylara dikkati çekti.

"Sanat ve bilim değişmeye başladı"

Sanat algısına vurgu yapan Akbay, "Sanat ve tasarım insana daha yakındır, kültür kökenlidir. Bilim ve mühendislik doğayla daha ilgilidir. Ana temel ayrım budur. Sanat ve bilim uzun vadelidir. Dolaylıdır, direkt değildir. Tasarım ve mühendislik direktir. Hepsinde uç alanlar, sınır problemleri var." dedi.

Akbay, sanatın ilkel ve derin meselelere odaklandığını, tasarımın ise akıl, planlama, tekrarlanabilirlik ve hesap verebilirlik gerektirdiğini belirterek, tasarım kararlarının kişisel zevklere dayandırılamayacağını söyledi.

Mimarlık veya mühendislik gibi alanlarda ehliyet zorunlu iken, tasarımda herhangi bir uzmanlık belgesi aranmadığına işaret eden Akbay, yanlış tasarımın dolaylı olsa da insan yaşamını etkileyebileceğini ifade etti.

Akbay, tasarımın kişisel bir beğeni değil, pek çok unsurun matematiksel bir sonucu olduğuna dikkati çekerek, sanatın ise tam tersi bir konumda olduğunu belirtti.

"Sanat, tamamen bireysel bir şeydir"

Sanatın iyi yapılmasının bir mecburiyet olmadığını aktaran Bager Akbay, "Eğer bir toplum sanat üretemiyorsa, sanat tüketemiyorsa, sanatla ilişkisi bir yerden ithal edilmişse o toplum kötürüm olur. Sanat tamamen bireysel bir şeydir. Duygunun dışarı çıkmasıyla üretmeniz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Akbay, bugün sanat adı altında sunulan birçok işin aslında tasarım olduğuna dikkati çekerek, "Tasarım bütün alanı ele geçirmeye başlıyor ve ona sanat demeye başlıyoruz." dedi.

Son dönemde sanat nesnesinin çok görünür olmadığını vurgulayan Akbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müzeler bile son kullanma tarihi belli, sınırlar içerisinde zorlanan işleri, sanat tarihine girmiş işleri gösterirler. Sanat nesnesi serttir, canınızı acıtır, sinirinizi bozar, aklınızdan çıkmaz. O filmi izlersiniz orada durur, sürekli sizi düşündürür. Sanat eseri gördüğünüzde aklınıza beğeni cümlesi gelmeyebilir, 'Ben bunu beğendim' demeyebilirsiniz. 'Bir garip' dersiniz ona bakınca, bir ilişki kurarsınız. Tasarımda gerçekten metodik akılcı bir sistem vardır."

Gün boyu süren oturumların ardından Tasarım İşi, KÜME Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Mütevelli Heyeti Üyesi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın gerçekleştirdiği kapanış konuşmalarıyla sona erdi.

"Geleceği Tasarlamak" temasıyla yapılan özel oturumda, tasarımın yarınları inşa etmedeki rolü ve vakfın vizyonu işlendi.