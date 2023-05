Her gün bahçesine gelen tilkiyi ekmekle besliyor

Her gün bahçesine gelen tilkiyi ekmekle besliyorBURSA Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir kişi her gün evinin arka bahçesine gelen tilkiyi ekmekle besliyor.

BURSA Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir kişi her gün evinin arka bahçesine gelen tilkiyi ekmekle besliyor. Yavruyken ekmek yemeğe alışan tilki büyüse bile ekmek yediği evi unutmuyor.

Marmara Denizi'nin güneyindeki Mudanya ilçesine bağlı kırsal Mürsel köyünde ikamet eden Ertuğrul Bayrak yaklaşık 1 sene önce evinin bahçesinde yavru köpek sandığı tüylü bir hayvanı sevmek istedi. Yanına yaklaştığında hayvanın tilki yavrusu olduğunu fark ettiğinde ise çok şaşırdı. Ne yapacağını şaşıran Ertuğrul Bayrak o gün sütün içerisine doğradığı ekmek ile tilki yavrusunu besledi. Karnını doyuran tilki bir daha ortalıkta görülmedi. Her gün bahçeye çıkıp tilkiyi aradığını belirten Bayrak tilkinin tam bir hafta sonra yeniden bahçeye geldiğini söyledi. Bayrak aynı yerde adeta yemek bekleyen tilkiyi yine aynı şekilde doyurdu. Ertuğrul Bayrak'ın bahçesine ayağı alışan tilki önceleri haftada bir daha sonra 3 gün de bir geldiği eve her gün gelip nasibini almaya başladı. Her gün evinin bahçesine gelen tilkiyi ekmek yemeye alıştıran Ertuğrul Bayrak ödül olarak bazı günlerde haşlanmış tavuk ve et verdiğini söyledi.

Tüylerinin parlaklığı ve sağlıklı kuyruğu ile dikkat çeken tilki, ekmek yemeğe geldiği o anlardan birinde cep telefonu ile görüntülendi. Aradan uzun zaman geçse de ekmek yediği yeri unutmayan tilkinin başka kimsenin yanına yaklaşmaması ise dikkat çekti.