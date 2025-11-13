Haberler

Hepsiburada 11.11 Kampanyasında Rekor Ziyaret ve Satış

Hepsiburada 11.11 Kampanyasında Rekor Ziyaret ve Satış
Güncelleme:
Hepsiburada, 11.11 kampanyası kapsamında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 daha fazla ziyaret aldı ve saniyede 22 ürün satışı gerçekleştirildi. Moda, teknoloji ve ev-yaşam kategorileri öne çıktı.

HEPSİBURADA, 11.11 kampanyasının yoğun ilgi gördüğünü duyurdu. 11 Kasım günü platformun ziyaret sayısının geçen yıla göre yüzde 10 arttığı ve saniyede 22 ürün satıldığı aktarıldı. En yoğun alışveriş saatlerinin ise 21.00–23.00 arasında gerçekleştiği bildirildi. Moda, teknoloji, ev-yaşam, kişisel bakım ve süpermarket kategorilerinin kampanya döneminin en çok tercih edilenleri olduğu aktarıldı.

Hepsiburada tarafından yapılan açıklamada, "Efsane 11.11 İndirimleri, rekor seviyede trafik ve ziyaretçi sayısıyla büyük bir ilgi gördü. Hepsiburada'yı ziyaret sayısı geçen seneye kıyasla yüzde 10, sipariş sayısı yaklaşık yüzde 20 arttı. Efsane 11.11'de 100 bin yeni kullanıcı Hepsiburada mobil uygulamasını indirdi" denildi.

Açıklamanın devamında ise şu bilgilere yer verildi:

"Kampanya döneminde çocuk kitapları, sıvı çamaşır deterjanları, sporcu besinleri, temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri yoğun ilgi gördü. En çok görüntülenen ürün cep telefonu oldu. Geçen yıla kıyasla en hızlı büyüme gösteren kategoriler arasında cep telefonu, tablet, bilgisayar, düdüklü tencere ve hava temizleme cihazı bulunuyor.

"Bu yılın elektronik ve mobil kategorilerinde cep telefonu, robot süpürge, kablosuz süpürge en çok tercih edilen ürünler olurken müşteriler altın alımı için de e-ticareti seçti.

"Giyim kategorisinde çorap ve eşofman takımı, spor kategorisinde elektrikli scooter, koşu bandı ve termos öne çıktı. Ev-yaşam kategorisinde uyku seti ve yastık, kozmetikte ise cilt bakım seti, dudak ürünü ve fondöten tercih edildi. En çok aranan markalar arasında Roborock, Dyson, Fissler, Stanley, Jack Wolfskin, Philips ve Lego yer aldı.

"Efsane 11.11'de kullanıcıların yüzde 88'i alışverişini Hepsiburada mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirdi. Kadın kullanıcılar giyim, temel tüketim ve kozmetik kategorilerine yönelirken; erkek kullanıcılar küçük ev aletleri, temel tüketim ve sağlık & güzellik kategorilerinde yoğunlaştı.

"Şehir bazında incelendiğinde, üç büyük ilin dışında en fazla alışveriş Bursa, Kocaeli ve Antalya'da yapıldı.

"Hepsiburada Efsane Kasım öncesinde iş ortaklarına satışlarını artıracak pek çok çözüm sundu. Pazarlamadan ticari desteğe, lojistikten kargoya kadar pek çok destek iş ortaklarına sunuldu. Bu kapsamda en çok satış gerçekleştirilen iller yine üç büyük ilin dışında Kocaeli, Kayseri ve Bursa oldu. Akdeniz ve Ege bölgesi 11.11'de en çok cep telefonu kategorisinden alışveriş yaparken, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara Bölgeleri küçük ev aletlerine yoğun ilgi gösterdi.

"Hepsiburada Premium'un kampanyadaki etkisi bu yıl da belirgin şekilde hissedildi. Siparişlerin yüzde 70'i Premium üyeler tarafından gerçekleştirildi. Premium kullanıcılar, 11 Kasım günü diğer kullanıcılara göre 1,2 kat daha fazla alışveriş yaptı.

"Hepsiburada, Efsane 11.11 kapsamında bu yıl da geleneksel kategorilerin ötesine geçerek Kia Picanto'yu özel bir fiyatla satışa sundu. 11 Kasım günü saat 10.00'da satışa çıkan Kia Picanto, kampanyanın başlangıcından itibaren yoğun talep gördü. Araçların satışı aynı gün içinde tamamlandı. En yüksek talep üç büyük il ve çevresinden geldi.

"Hepsiburada, 11.11'de kırdığı rekorun ardından Kasım ayı kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. E-Ticaret Haftası'na özel düzenlenecek kampanyayla moda, teknoloji, ev-yaşam, süpermarket ve kişisel bakım kategorilerinde avantajlı alışveriş fırsatları müşterilerle buluşturulacak. Ayın son haftasında başlayacak Efsane Cuma döneminde ise kullanıcıları, geniş ürün yelpazesinde avantajlı teklifler bekliyor."

