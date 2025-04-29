Hendek'teki Öğrencilerden Mehmetçik'e Moral Mektupları

Sakarya'da ilkokul öğrencileri, "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi kapsamında askerlere mektup yazdı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, çocukların vatan ve millet sevgisiyle kaynaşması, mektuplaşma aracının canlanması için "İlk Mektubum Mehmetçiğe" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında Hendek Cumhuriyet İlkokul öğrencileri, Mehmetçiğe moral ve motivasyon sağlamak amacıyla mektuplar yazdı, ayrıca, biriktirdikleri harçlıkları Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

Şiirlerin okunduğu, şarkıların söylendiği okuldaki programda, çocukların yazdığı mektuplar ile bağış dekontu, Hendek Askerlik Şube Başkanı Asteğmen Mehmet Kaplaner'e teslim edildi.

Program sonunda katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı stantları gezdi.

Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çekiçcioğlu, gazetecilere, proje kapsamında okul öğrencilerinin Mehmetçiğe mektup yazdığını söyledi.

Mektupların teslim edildiğini belirten Çekiçcioğlu, "Bu mektuplar özellikle terörle mücadele eden askerlerimize iletilecek. Onlara bir moral olacak. Ayrıca harçlıklarından biriktirdikleri parayı da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yatırdılar. Bu da onların kendileri küçük ama yürekleri ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen herkese ve bütün çocuklarımıza, sınıf öğretmenimiz Fatma Çekitçi, okul müdürümüz İbrahim Doğan'a teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Miray Kılıç da Mehmetçik'le gurur duyduğunu dile getirerek, "Onlar bizim için çok büyük bir kahraman. Onlar olmasa biz böyle sıcacık yataklarımızda yatamayız. Sınıf arkadaşlarımızla harçlıklarımızı biriktirdik ve bağış yaptık. Moral olsun diye onlara mektup yazdık." dedi.

Öğrenci Duru Defne de "Mehmetçik iyi ki var. Onlar bizim, yarınlarımız, geleceklerimiz için gözlerini kırpmadan savaşa gidiyorlar. Askerlerimize moral olması adına mektup yazdık." diye konuştu.

Veli Simge Yayla da çocuklarla aynı coşkuyu yaşadıklarını dile getirerek, "Proje kapsamında çocuklarımız mektup yazdı, duygu ve düşüncelerini ifade etti. Onlar için çok güzel bir deneyim oldu. Biz de onlarla paylaşarak mutluluklarını hissettik." ifadesini kullandı.