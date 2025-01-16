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Hendek'te Yangın: Tek Katlı Ev Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Hendek'te Yangın: Tek Katlı Ev Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir evde çıkan yangın, evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Yangın sırasında evde bulunan Ekrem H., balkondan atlayarak hafif yaralanırken, durumu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yarıca Mahallesi Cami Sokak'ta Ekrem H'ye ait tek katlı betonarme evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde olan Ekrem ile eşi Hatice H. dumanları fark ederek evden çıkmaya çalıştı. Balkondan atlayan Ekrem H. hafif yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine yangın mahalline itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekrem H. ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Üzüntü yaşayan Hatice H'yi ise komşuları teselli etti.

Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel
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