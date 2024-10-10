Hendek'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda M.K. yaralandı. İ.M. tarafından açılan ateş sonucu hastaneye kaldırılan M.K.'nın durumu kritik. Olayın ardından polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda İ.M, henüz bilinmeyen nedenle M.K'ye silahla ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan M.K, ambulansla Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, İ.M'nin, kaldırımda yürüyen M.K'ye arkadan yaklaşıp ateş etmesi ve olay kaçması yer alıyor.