Sakarya'daki orman yangınının sebebi belli oldu: 2 gözaltı

Sakarya'nın Hendek ilçesine Güldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangına, 2 arazöz, 2 iş makinesi, 18 su tankeri ve çeşitli araçlarla müdahale edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yaklaşık 5 hektarlık ormanlık ve fındıklık alanı etkileyen yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ BELLİ OLDU

Yangında can kaybı yaşanmazken, yapılan incelemelerde alevlerin, 78 yaşındaki S.K. ve 43 yaşındaki Ş.B. isimli kişilerin fındık bahçesinde kullandığı mekanik tüplü hayvan kaçırıcı cihazından çıktığı tespit edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.K. hakkında ev hapsi kararı verilirken, Ş.B. hakkında ise hekim tarafından verilecek farik mümeyyiz (işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayıp anlamamasının tespit) raporu sonrası yargı sürecinin başlatılacağı öğrenildi.