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Hendek'te Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Hendek'te Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde, servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 54 ACN 522 plakalı otomobil ile 54 S 0399 plakalı servis minibüsü, Anadolu Otoyolu'ndan D-100 kara yoluna bağlanan noktada çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan Metin ve Melek D. ile Gökhan ve Oğuz Kağan S. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel

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