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Derede akıntıya kapılan Emir boğuldu

Derede akıntıya kapılan Emir boğuldu
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde serinlemek için girdiği Aksu Deresi'nde akıntıya kapılan 20 yaşındaki Emir Temiz, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşıldı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde girdiği derede akıntıya kapılan Emir Temiz (20) hayatını kaybetti.

Olay, Hendek'te bulunan Aksu Deresi'nde meydana geldi. Emir Temiz, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği derede bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sakarya Arama Kurtarma ekibinin de destekleriyle Temiz'i aramak için çalışma başlatıldı. Yapılan arama ve kurtarma çalışmalarının ardından Temiz'in cansız bedeni bulunarak, sudan çıkarıldı. Emir Temiz'in cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRecep Gani Eren:

çok üzüldüm valla ailesine başsağlığı diliyorum bu tür yerlerde turizm değil güvenlik öncelik olmalı

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Haber YorumlarıBirsen Aydın:

böyle haberler eskiden daha az duyuyorduk şimdi her gün biri oluyor

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Haber YorumlarıŞenay Koç:

aileler çocuklarını kontrol etsin çünkü her derede tehlike var ama kimse dinlemiyo yazık genç yaşında gitti

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